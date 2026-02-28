La campaña electoral en Castilla y León ha comenzado intensamente, con los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, en el centro de un intercambio de reproches. Esto se dio en el marco de distintos actos electorales, donde ambos han aprovechado para atacar la postura del contrincante en diversos temas, especialmente los que atañen a la agricultura y el acuerdo con el PSOE en Bruselas.

El fin de semana inaugural de la campaña, que culminará el 15 de marzo, ha visto a ambos líderes participar junto a sus candidatos en actividades públicas. Feijóo criticó duramente a Vox por haber dejado de participar en los gobiernos autonómicos, señalando que su actitud no refleja la verdadera defensa del campo, algo que define como prioritario en la agenda del PP.

Por su parte, Abascal no se quedó atrás y cuestionó los pactos de Feijóo con el PSOE, sugiriendo que el PP se ha desviado de los principios que lo deberían regir como partido de derechas. Durante su discurso, también reafirmó la necesidad de hacer valer la voz de los españoles en relación al acuerdo de Mercosur mediante un referéndum nacional.

En un mitin celebrado en Ávila, Feijóo aseguró que el Gobierno socialista solo favorece a sus líderes sin traer beneficios a la población. Además, insistió en que el candidato socialista no está dispuesto a pedir una financiación justa para Castilla y León, lo que a su juicio es una traición a las necesidades de la comunidad.

Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente y candidato a la reelección por el PP, también arremetió contra Vox. Subrayó que su partido se quedaría a trabajar toda la legislatura, mientras que otros han abandonado el barco en momentos cruciales. Mañueco se mostró confiado en los logros obtenidos durante su mandato y prometió seguir progresando en beneficio de Castilla y León.

El PSOE, a su vez, propone un enfoque diferente. Carlos Martínez, el candidato socialista, abogó por implementar un sistema de becas universitarias para jóvenes de zonas rurales que enfrenten un sobrecoste derivado de su situación geográfica. Esto se presenta como parte de un compromiso más amplio por revitalizar las zonas menos densamente pobladas de la comunidad autónoma.

A la par de los desafíos propuestos por los socialistas, el discurso de Abascal plantea que Vox es el único partido que realmente representa una alternativa al bipartidismo tradicional. Abascal criticó a sus rivales, enfatizando que la única opción para los ciudadanos que busquen un cambio significativo es votar por Vox, asegurando que su partido no tiene acuerdos con el PSOE.

Finalmente, otros partidos como UPL y Soria ¡Ya! también están haciendo sentir su voz en esta contienda electoral. UPL denuncia el deterioro de la Región Leonesa en los últimos 40 años y exige un compromiso claro para revertir esta situación. Por su parte, Soria ¡Ya! se enfoca en la necesidad de políticas efectivas para combatir los incendios forestales y mejorar la gestión medioambiental, criticando la falta de acción por parte de los gobiernos actuales.