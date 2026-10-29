Un grave accidente ferroviario ocurrió en Urda, Toledo, cuando un tren AVE colisionó con un Iryo, impactando contra los tres últimos vagones de este último. El incidente, que tuvo lugar poco antes de las 9 de la mañana, ha dejado un saldo de 69 muertos y medio centenar de personas hospitalizadas.

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Ambos trenes habían iniciado su trayecto a primera hora de la mañana. Tras una serie de fallos en la cadena y varias conversaciones con el centro de mando en Atocha, el convoy de enseña nacional recibió la orden de continuar su marcha, mientras que el tren de la empresa italiana no pudo reactivar su trayecto.

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Reacciones políticas al accidente

El accidente ha generado una fuerte reacción política. Vox, liderado por Santiago Abascal, ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes, a quienes acusan de negligencia. La formación política ha anunciado que se personará como acusación popular en las investigaciones judiciales que se esperan.

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Vox ha criticado las inversiones millonarias del Ministerio de Transportes en países como Marruecos, Uganda, Egipto y Kenia, sugiriendo que estas han sido en detrimento de la seguridad ferroviaria en España. En un mensaje en redes sociales, han acusado al Gobierno de «jugar con la vida de los españoles» y han exigido responsabilidades.

Filtraciones y críticas adicionales

A última hora de la noche, se filtraron conversaciones entre los maquinistas y el centro de mando en Atocha. Según estas, el maquinista del AVE recibió la orden de continuar a velocidad normal, sin haber sido informado del fallo en el sistema del Iryo. Carlos Quero, portavoz de Vivienda, criticó la filtración de estas conversaciones, señalando que deberían estar bajo secreto de sumario.

Quero expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, lamentando la situación actual del país. Mientras tanto, Vox ha mantenido su agenda preelectoral, manifestando su descontento con el Gobierno y acusándolo de haber «destruido España».