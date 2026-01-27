El Gobierno español prevé iniciar a principios de abril el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en el país, según anunció la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La ministra explicó que, una vez realizadas las solicitudes, estas deberán ser admitidas a trámite en un plazo máximo de 15 días. Desde ese momento, los solicitantes podrán trabajar en cualquier sector y en cualquier lugar del territorio español. La medida también beneficiará a los menores que acompañen a los titulares, garantizando su regularización.

«Somos muy conscientes de que la administración tiene que dar una respuesta ágil, eficaz, garantista y segura», señaló Saiz, que añadió que se espera que todas las solicitudes sean resueltas en un plazo no superior a tres meses.

Respecto a las críticas del Partido Popular, que calificó la medida como un “efecto llamada”, la ministra recordó que el PP apoyó en abril del año pasado la toma en consideración de esta iniciativa y que, en 2000 y 2001, gobiernos del mismo partido regularizaron a más de medio millón de personas. Saiz defendió la tramitación por la vía de urgencia, que «respeta absolutamente el marco constitucional», y lamentó que la iniciativa hubiera estado “en un cajón” pese al respaldo mayoritario en el Congreso.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, celebró el acuerdo alcanzado con el PSOE y calificó la medida como «la mejor noticia», destacando la necesidad de negociar y llegar a consensos para avanzar en políticas migratorias.