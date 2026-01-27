La asociación solicita a Consumo la apertura de un expediente sancionador al considerar que se trata de transacciones comerciales encubiertas.

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a La Falange ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por comercializar productos a través de su página web simulando que se trata de donativos y sin informar del derecho de desistimiento que asiste a los consumidores.

Según ha podido constatar la asociación, los supuestos “donativos” están vinculados a la entrega de artículos como banderas, pegatinas, libros, llaveros o camisetas, todos ellos con precios previamente fijados y sin carácter voluntario. FACUA subraya que estos productos se encuentran, además, en un apartado denominado “Tienda”, lo que evidencia que el usuario accede a un espacio destinado a la venta de artículos.

Para la organización de consumidores, esta práctica constituye en la práctica una transacción comercial encubierta, destinada a eludir la normativa fiscal, de consumo y de comercio electrónico aplicable a una compraventa ordinaria, así como las obligaciones de información y protección de los consumidores y usuarios.

Posible vulneración de la normativa de consumo

FACUA considera que esta actuación vulnera el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 1/2007, que obliga a informar de forma clara sobre el precio final completo de los bienes y servicios, incluidos impuestos y gastos adicionales. Asimismo, recuerda que el artículo 97 de la misma norma establece la obligación de facilitar al consumidor, antes de quedar vinculado por un contrato a distancia, información clara sobre el precio total y sobre el derecho de desistimiento, incluyendo sus condiciones, plazos y procedimientos.

Práctica desleal y engañosa

La asociación entiende que La Falange estaría incurriendo también en una práctica comercial desleal y engañosa, en virtud del artículo 5 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, al inducir a error a los consumidores sobre el precio o su modo de fijación, pudiendo alterar su comportamiento económico.

Desde el punto de vista fiscal, FACUA advierte de que el uso de la figura del “donativo” para encubrir la entrega de bienes a cambio de una contraprestación económica podría constituir una simulación de negocio jurídico, lo que supondría una vulneración de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Por todo ello, FACUA ha solicitado a la Dirección General de Consumo que investigue estos hechos y valore la apertura de un expediente sancionador contra La Falange por las irregularidades detectadas al disfrazar la venta de productos como si se tratara de donaciones.