El espectáculo de la Carabao Cup (EFL Cup) se traslada este martes 13 de enero a St. James’ Park. El Newcastle de Eddie Howe y el Manchester City de Pep Guardiola abren fuego en el partido de ida de las semifinales, buscando dar el primer paso hacia la gran final de Wembley.

Detalles del partido

• Fecha: Martes 13 de enero de 2026

• Hora: 21:00 horas (CET)

• Estadio: St. James’ Park (Newcastle)

¿Dónde ver el partido en España?

El encuentro se podrá seguir en directo y de forma online a través de:

• DAZN (poseedora de los derechos de la EFL Cup en España).

El camino a las semifinales

Newcastle United: El fortín de las «Urracas»

El equipo de Eddie Howe ha demostrado una gran solidez durante todo el torneo, eliminando a rivales de peso para llegar a esta penúltima ronda:

• Cuartos de final: Superaron al Fulham (2-1).

• Rondas previas: Dejaron por el camino al Tottenham (2-0) y al Bradford (4-1).

Manchester City: El rodillo de Guardiola

Los «citizens» llegan a esta cita tras un camino impecable, sin conceder apenas opciones a sus oponentes y manteniendo su portería a cero en dos de las tres rondas anteriores:

• Trayectoria: Se impusieron con solvencia al Brentford (2-0), al Swansea (3-1) y al Huddersfield Town (2-0).

¿Qué esperar del duelo?

Se enfrentan dos estilos contrapuestos: la intensidad y presión asfixiante del Newcastle en su estadio frente al control de juego y la calidad técnica del Manchester City. Al tratarse de una eliminatoria a doble partido, el resultado de esta noche será vital para la resolución que tendrá lugar en el Etihad Stadium.