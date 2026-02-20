El eterno doctor Mark Sloan de ‘Anatomía de Grey’ nos deja tras un año de dura batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica. El actor se convirtió en sus últimos meses en un símbolo de la lucha contra esta enfermedad neurodegenerativa.

Hollywood se viste de luto para despedir a una de sus figuras más queridas de la última televisión. Eric Dane ha fallecido a los 53 años de edad rodeado de su familia, tras haber sido diagnosticado de ELA en abril de 2025. Su entorno más cercano ha confirmado la noticia a través de un emotivo comunicado donde destacan su faceta como padre y su incansable labor por visibilizar esta enfermedad sin cura.

Un legado marcado por el «Doctor Glamour» y ‘Euphoria’

Aunque Dane participó en numerosas producciones, su nombre quedó grabado en la historia de la televisión gracias a su interpretación de Mark Sloan en Anatomía de Grey. Su carisma y su evolución como personaje lo convirtieron en un pilar de la serie durante años.

Más recientemente, el actor demostró su versatilidad en la serie ‘Euphoria’, donde interpretó a Cal Jacobs. Sus compañeros de reparto han destacado su profesionalidad absoluta, pues a pesar de las dificultades físicas derivadas de su enfermedad, Eric continuó trabajando en la tercera temporada de la serie, dejando un testimonio de amor por su oficio hasta el final.

Un activista contra la esclerosis lateral amiotrófica

Desde que hiciera público su diagnóstico, Dane no se ocultó. Utilizó su altavoz mediático para:

Investigación: Colaboró con diversas organizaciones para recaudar fondos destinados a encontrar una cura para la enfermedad de Lou Gehrig.

Resiliencia: Su última aparición pública significativa fue en su 50 cumpleaños, donde celebró la vida junto a sus hijas, Billie y Georgia, y su esposa.

«Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación, decidido a marcar la diferencia para otros que enfrentan la misma batalla», reza el comunicado familiar.

¿Qué es la ELA?

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las células nerviosas del cerebro y la médula espinal. Provoca la pérdida del control muscular y, actualmente, la medicina no ha hallado una cura, lo que convierte la labor de visibilización de figuras como Dane en algo fundamental para el avance científico.