La Junta de Andalucía reabre la vía este viernes a partir de las 13:00 horas tras semanas de restricciones. Aunque se elimina el sistema de «ventanas de paso», la Consejería de Fomento advierte que la medida está condicionada a que se mantenga la estabilidad meteorológica.

Buenas noticias para la Serranía de Cádiz. Tras un intenso trabajo de los servicios de conservación, la carretera A-372, principal acceso a la pedanía de Benamahoma, vuelve a estar operativa sin restricciones horarias. El tramo, que sufrió graves desprendimientos a finales de enero debido al temporal de lluvias, recupera así la normalidad necesaria para el día a día de sus vecinos y el impulso del turismo local.

Detalles de la reapertura y trabajos realizados

La Consejería de Fomento ha aprovechado la tregua meteorológica de los últimos días para acelerar las tareas de limpieza y refuerzo. Estos son los puntos clave de la reapertura:

Hora de apertura: A partir de las 13:00 horas de este viernes 20 de febrero.

A partir de las de este viernes 20 de febrero. Fin de las restricciones: Se eliminan las ventanas de paso (que hasta ahora se limitaban a tramos cortos por la mañana y la tarde) para permitir el tráfico durante todo el día.

Se eliminan las ventanas de paso (que hasta ahora se limitaban a tramos cortos por la mañana y la tarde) para permitir el tráfico durante todo el día. Seguridad: Durante la mañana se han realizado las últimas tareas de retirada de material y refuerzo del talud para garantizar un paso seguro.

Una medida condicionada al tiempo

Pese a la apertura, la Junta de Andalucía ha lanzado un mensaje de prudencia. La ladera aún no cuenta con la estabilización definitiva:

«La apertura es coyuntural. Todavía faltan trabajos por completar, como la instalación de mallas de contención definitivas. Si llega una nueva borrasca y las condiciones empeoran, es probable que se tengan que retomar las restricciones por seguridad».

Un respiro para los vecinos y el turismo

La incomunicación parcial afectaba directamente a los cerca de 400 vecinos de Benamahoma y a la economía de la zona. La consejera Rocío Díaz, que ha mantenido contacto permanente con los ayuntamientos de Grazalema y de la pedanía, destaca que esta medida busca atender las necesidades urgentes de movilidad y dar oxígeno a los comercios locales que dependen del flujo de visitantes en la Sierra de Cádiz.