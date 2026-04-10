Los vecinos de Ceuta pueden consultar hoy viernes, 10 de abril de 2026, las farmacias de guardia que permanecen abiertas para garantizar el acceso a medicamentos fuera del horario comercial habitual. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha establecido un total de 2 farmacias de guardia distribuidas entre el centro de la ciudad y el campo exterior.

Este servicio de guardia farmacéutica asegura la atención sanitaria continuada a los ciudadanos, especialmente importante durante los fines de semana, festivos y horarios nocturnos. Las farmacias de guardia mantienen sus servicios disponibles según los turnos establecidos por el colegio profesional.

Zona Centro

Farmacia de la Pinta (Centro ciudad)

Dirección: Avda. Marina Española, nº 64 (Alfau)

Teléfono: 956 74 80 09

Horario: 09:00 a 23:00

Campo Exterior

Farmacia Puya, C.B. (Campo Exterior)

Dirección: c/. Teniente Coronel Gautier, nº 10 (San José)

Teléfono: 956 50 04 20

Horario: 09:00 a 23:00

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada para el turno nocturno en la jornada de hoy.

Los ciudadanos que necesiten acudir a estas farmacias de guardia, especialmente en horarios límite, se recomienda que lleven consigo la receta médica correspondiente y el documento de identidad para agilizar la atención. En caso de urgencia médica fuera del horario de las farmacias de guardia, pueden dirigirse a los servicios de urgencias hospitalarias de la ciudad.