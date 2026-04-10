Una dana y la formación de una borrasca en el norte de África ponen fin al episodio de temperaturas primaverales, dejando un domingo de tintes invernales con precipitaciones persistentes y un desplome térmico generalizado.

El actual escenario de temperaturas inusualmente altas en España, propiciado por la dorsal subtropical, tiene las horas contadas. La llegada de una dana y el posterior proceso de ciclogénesis mediterránea —la formación de una borrasca— provocarán un cambio radical en la situación meteorológica durante el fin de semana. Este último coletazo invernal afectará de forma notable a buena parte del territorio nacional, especialmente en la vertiente mediterránea y el norte peninsular.

Según las últimas previsiones del modelo europeo, la dana se desplaza actualmente desde el entorno del golfo de Cádiz y Canarias hacia el norte, para posteriormente circular por el norte de África (Marruecos y Argelia) y emerger al Mediterráneo en dirección a Baleares, Córcega y Cerdeña. Este movimiento, sumado a la entrada de una masa de aire frío por el noroeste, dotará de fuerzas renovadas al sistema, favoreciendo el desarrollo de la borrasca en el norte de África y un temporal de vientos de tramontana en la cuenca occidental.

Precipitaciones y nieve en nueve comunidades el domingo

La jornada del domingo se perfila como la más inestable de este episodio. La combinación de la dana, una vaguada hacia el noroeste y las bajas presiones generalizadas extenderán las lluvias por Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, Navarra, el este de Andalucía, la Comunidad Valenciana, Baleares, la Región de Murcia y Cataluña.

Los acumulados de agua previstos oscilarán de forma general entre los 5 y los 30 l/m², si bien el relieve orográfico intensificará las lluvias en puntos específicos:

• Andalucía oriental: Especialmente en zonas de montaña de Granada y Jaén, donde se esperan entre 30 y 40 l/m².

• Norte peninsular: El Pirineo central (Huesca y Navarra) y el norte de Zaragoza registrarán acumulados destacados.

• Área mediterránea: El sur del golfo de Valencia recibirá precipitaciones debido al recorrido marítimo del viento del norte.

La nieve también será protagonista durante el domingo. La cota descenderá hasta los 1000 metros en los sistemas montañosos del norte, con acumulados de importancia en el Pirineo y el Sistema Ibérico.

Desplome de las temperaturas

El ambiente invernal se hará notar en los termómetros de todo el interior. Se prevén máximas que apenas alcanzarán los 10 a 15 ºC en la mitad norte y entre 14 y 17 ºC en el litoral mediterráneo. En ciudades como Oviedo, el mercurio se quedará en los 11 ºC, mientras que Zaragoza registrará 10 ºC y Madrid 15 ºC. El valle del Guadalquivir resistirá como un oasis térmico, con máximas que podrían llegar a los 21 ºC en Sevilla y Córdoba.

Evolución hacia la estabilidad el lunes

A partir del lunes, el anticiclón comenzará a rearmarse por el suroeste, empujando la borrasca mediterránea hacia el este y favoreciendo una estabilización progresiva. No obstante, la primera mitad del día seguirá marcada por la inestabilidad. Se esperan lluvias en la zona de convergencia entre la tramontana y el mestral, afectando al litoral central catalán y a Baleares, con acumulados de entre 10 y 20 l/m² entre Barcelona y Mallorca.

Asimismo, las comunidades cantábricas, Galicia y los Pirineos mantendrán cielos cubiertos y chubascos, con registros de hasta 25 l/m² en la costa de A Coruña y el País Vasco. La nieve continuará presente en el Pirineo, con espesores superiores a los 5 centímetros por encima de los 1000 metros, y de forma más débil en la Cordillera Cantábrica.