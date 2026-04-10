El tenista italiano, que arrastra molestias físicas tras su duelo de octavos, se mide este viernes al canadiense por una plaza en las semifinales del torneo monegasco.

Jannik Sinner continúa su andadura en el Masters 1000 de Montecarlo 2026 con el objetivo de asaltar el número uno del ranking ATP que ostenta Carlos Alcaraz. Tras superar una dura eliminatoria de octavos de final ante el checo Tomas Machac, el jugador transalpino se enfrenta este viernes a Felix Auger-Aliassime en los cuartos de final del torneo. Sinner, vigente campeón de los últimos tres Masters 1000, llega a la cita rodeado de cierta incertidumbre tras haber requerido atención del fisioterapeuta por molestias en la espalda y la rodilla en su anterior encuentro.

Por su parte, Auger-Aliassime afronta el duelo con una mayor frescura física. El canadiense selló su pase a los cuartos de final tras la retirada prematura de Casper Ruud al inicio del segundo set por una lesión. El balance histórico entre ambos jugadores arroja una rivalidad equilibrada, con tres victorias para el canadiense en los siete enfrentamientos disputados hasta la fecha.

Horario del Sinner – Auger-Aliassime: ¿A qué hora juegan hoy?

El encuentro entre Jannik Sinner y Felix Auger-Aliassime se disputa este viernes 10 de abril en la pista central del Monte-Carlo Country Club. El partido está programado en el segundo turno de la jornada, justo después del enfrentamiento entre Alexander Zverev y Joao Fonseca.

• Hora prevista en España: Alrededor de las 13:00 horas.

Dónde ver el partido de Sinner en directo: televisión y plataformas

Los aficionados al tenis en España podrán seguir el desarrollo del partido a través de la plataforma Movistar+. El duelo será retransmitido en directo por los siguientes canales:

• Dial 7 de Movistar Plus+

• #Vamos

• Canales específicos del paquete Deportes+

En el caso de los espectadores residentes en Latinoamérica, la cobertura del torneo y de este encuentro de cuartos de final correrá a cargo de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.