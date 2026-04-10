Este viernes 10 de abril de 2026, los astros nos invitan a abrir los ojos a las posibilidades que se presentan ante nosotros. La energía planetaria favorece los nuevos comienzos y las decisiones valientes, especialmente en el ámbito profesional y sentimental.

La influencia de Venus en tránsito armónico con Júpiter promete un día de conexiones significativas y oportunidades inesperadas. Es momento de confiar en la intuición y dar pasos firmes hacia los objetivos que realmente importan.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu energía natural se intensifica hoy, Aries. Las decisiones importantes que tomes ahora tendrán repercusiones positivas a largo plazo.

Color: Rojo intenso

Rojo intenso Amor: Conversaciones profundas fortalecen vínculos existentes

Conversaciones profundas fortalecen vínculos existentes Salud: Ideal para iniciar rutinas de ejercicio

Ideal para iniciar rutinas de ejercicio Dinero: Propuesta laboral interesante en el horizonte

Propuesta laboral interesante en el horizonte Número de la suerte: 8

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad que buscas está más cerca de lo que imaginas. Hoy es un día perfecto para consolidar proyectos y relaciones importantes.

Color: Verde esmeralda

Verde esmeralda Amor: Gestos románticos pequeños pero significativos

Gestos románticos pequeños pero significativos Salud: Cuida la alimentación y mantén horarios regulares

Cuida la alimentación y mantén horarios regulares Dinero: Inversiones a largo plazo muestran resultados prometedores

Inversiones a largo plazo muestran resultados prometedores Número de la suerte: 15

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu versatilidad será tu mayor fortaleza hoy. Las oportunidades llegan de múltiples direcciones y tu capacidad de adaptación te permitirá aprovecharlas todas.

Color: Amarillo brillante

Amarillo brillante Amor: Comunicación fluida resuelve malentendidos

Comunicación fluida resuelve malentendidos Salud: Ejercita tu mente con nuevos desafíos

Ejercita tu mente con nuevos desafíos Dinero: Diversifica tus fuentes de ingresos

Diversifica tus fuentes de ingresos Número de la suerte: 3

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tus emociones están en sintonía con el universo hoy, Cáncer. Confía en esa intuición que rara vez te falla y toma decisiones desde el corazón.

Color: Plata lunar

Plata lunar Amor: Momento ideal para declaraciones sentimentales

Momento ideal para declaraciones sentimentales Salud: Dedica tiempo al descanso y la relajación

Dedica tiempo al descanso y la relajación Dinero: Gastos familiares requieren planificación cuidadosa

Gastos familiares requieren planificación cuidadosa Número de la suerte: 7

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu carisma natural brilla con especial intensidad hoy. Es el momento perfecto para liderar proyectos importantes y inspirar a quienes te rodean.

Color: Dorado radiante

Dorado radiante Amor: Tu magnetismo atrae miradas admirativas

Tu magnetismo atrae miradas admirativas Salud: Actividades al aire libre renuevan tu energía

Actividades al aire libre renuevan tu energía Dinero: Reconocimiento profesional se traduce en beneficios económicos

Reconocimiento profesional se traduce en beneficios económicos Número de la suerte: 21

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tu atención al detalle será muy valorada hoy. Los proyectos que requieren precisión y método encuentran en ti al ejecutor perfecto.

Color: Azul marino

Azul marino Amor: Pequeños detalles demuestran grandes sentimientos

Pequeños detalles demuestran grandes sentimientos Salud: Rutina de ejercicios muestra resultados visibles

Rutina de ejercicios muestra resultados visibles Dinero: Revisión de gastos revela oportunidades de ahorro

Revisión de gastos revela oportunidades de ahorro Número de la suerte: 12

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El equilibrio que tanto buscas está al alcance de tus manos. Las decisiones importantes requieren esa diplomacia natural que te caracteriza.

Color: Rosa pastel

Rosa pastel Amor: Armonía en las relaciones trae paz interior

Armonía en las relaciones trae paz interior Salud: Actividades que combinen cuerpo y mente son ideales

Actividades que combinen cuerpo y mente son ideales Dinero: Asociaciones estratégicas abren nuevas posibilidades

Asociaciones estratégicas abren nuevas posibilidades Número de la suerte: 6

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intensidad emocional es tu superpoder hoy, Escorpio. Las transformaciones profundas que has estado esperando comienzan a manifestarse.

Color: Borgoña profundo

Borgoña profundo Amor: Pasión renovada en relaciones consolidadas

Pasión renovada en relaciones consolidadas Salud: Libera tensiones acumuladas con actividad física

Libera tensiones acumuladas con actividad física Dinero: Investigación cuidadosa revela inversiones prometedoras

Investigación cuidadosa revela inversiones prometedoras Número de la suerte: 9

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu espíritu aventurero encuentra nuevos horizontes hoy. Las oportunidades de crecimiento personal y profesional están más cerca de lo que crees.

Color: Púrpura vibrante

Púrpura vibrante Amor: Encuentros inesperados traen emociones intensas

Encuentros inesperados traen emociones intensas Salud: Deportes de aventura renuevan tu vitalidad

Deportes de aventura renuevan tu vitalidad Dinero: Proyectos internacionales ofrecen beneficios atractivos

Proyectos internacionales ofrecen beneficios atractivos Número de la suerte: 18

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu perseverancia está a punto de dar frutos importantes, Capricornio. Los esfuerzos realizados en el pasado comienzan a mostrar resultados tangibles.

Color: Gris elegante

Gris elegante Amor: Compromiso serio se fortalece con acciones concretas

Compromiso serio se fortalece con acciones concretas Salud: Constancia en hábitos saludables se refleja en bienestar

Constancia en hábitos saludables se refleja en bienestar Dinero: Ascenso profesional trae mejoras económicas significativas

Ascenso profesional trae mejoras económicas significativas Número de la suerte: 10

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu visión innovadora encuentra receptividad hoy. Las ideas originales que has estado desarrollando encuentran el apoyo necesario para materializarse.

Color: Turquesa eléctrico

Turquesa eléctrico Amor: Amistad profunda evoluciona hacia algo más especial

Amistad profunda evoluciona hacia algo más especial Salud: Técnicas de relajación mental aportan claridad

Técnicas de relajación mental aportan claridad Dinero: Proyectos tecnológicos muestran potencial lucrativo

Proyectos tecnológicos muestran potencial lucrativo Número de la suerte: 11

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu sensibilidad especial te permite captar oportunidades que otros no ven. Confía en esas corazonadas que hoy se manifiestan con particular claridad.

Color: Azul océano

Azul océano Amor: Conexión espiritual profundiza vínculos emocionales

Conexión espiritual profundiza vínculos emocionales Salud: Actividades cerca del agua renuevan tu energía

Actividades cerca del agua renuevan tu energía Dinero: Intuición financiera te guía hacia decisiones acertadas

Intuición financiera te guía hacia decisiones acertadas Número de la suerte: 4

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Consejo astral para hoy

Este viernes 10 de abril nos recuerda que las mejores oportunidades a menudo llegan disfrazadas de cambios inesperados. Mantén la mente abierta y el corazón receptivo a las señales que el universo te envía. La clave del éxito hoy está en combinar la intuición con la acción decidida. No dejes que el miedo a lo desconocido te impida dar el paso que tu alma sabe que necesitas dar.