Este viernes 10 de abril de 2026, los astros nos invitan a abrir los ojos a las posibilidades que se presentan ante nosotros. La energía planetaria favorece los nuevos comienzos y las decisiones valientes, especialmente en el ámbito profesional y sentimental.
La influencia de Venus en tránsito armónico con Júpiter promete un día de conexiones significativas y oportunidades inesperadas. Es momento de confiar en la intuición y dar pasos firmes hacia los objetivos que realmente importan.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Tu energía natural se intensifica hoy, Aries. Las decisiones importantes que tomes ahora tendrán repercusiones positivas a largo plazo.
- Color: Rojo intenso
- Amor: Conversaciones profundas fortalecen vínculos existentes
- Salud: Ideal para iniciar rutinas de ejercicio
- Dinero: Propuesta laboral interesante en el horizonte
- Número de la suerte: 8
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La estabilidad que buscas está más cerca de lo que imaginas. Hoy es un día perfecto para consolidar proyectos y relaciones importantes.
- Color: Verde esmeralda
- Amor: Gestos románticos pequeños pero significativos
- Salud: Cuida la alimentación y mantén horarios regulares
- Dinero: Inversiones a largo plazo muestran resultados prometedores
- Número de la suerte: 15
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Tu versatilidad será tu mayor fortaleza hoy. Las oportunidades llegan de múltiples direcciones y tu capacidad de adaptación te permitirá aprovecharlas todas.
- Color: Amarillo brillante
- Amor: Comunicación fluida resuelve malentendidos
- Salud: Ejercita tu mente con nuevos desafíos
- Dinero: Diversifica tus fuentes de ingresos
- Número de la suerte: 3
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Tus emociones están en sintonía con el universo hoy, Cáncer. Confía en esa intuición que rara vez te falla y toma decisiones desde el corazón.
- Color: Plata lunar
- Amor: Momento ideal para declaraciones sentimentales
- Salud: Dedica tiempo al descanso y la relajación
- Dinero: Gastos familiares requieren planificación cuidadosa
- Número de la suerte: 7
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Tu carisma natural brilla con especial intensidad hoy. Es el momento perfecto para liderar proyectos importantes y inspirar a quienes te rodean.
- Color: Dorado radiante
- Amor: Tu magnetismo atrae miradas admirativas
- Salud: Actividades al aire libre renuevan tu energía
- Dinero: Reconocimiento profesional se traduce en beneficios económicos
- Número de la suerte: 21
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Tu atención al detalle será muy valorada hoy. Los proyectos que requieren precisión y método encuentran en ti al ejecutor perfecto.
- Color: Azul marino
- Amor: Pequeños detalles demuestran grandes sentimientos
- Salud: Rutina de ejercicios muestra resultados visibles
- Dinero: Revisión de gastos revela oportunidades de ahorro
- Número de la suerte: 12
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El equilibrio que tanto buscas está al alcance de tus manos. Las decisiones importantes requieren esa diplomacia natural que te caracteriza.
- Color: Rosa pastel
- Amor: Armonía en las relaciones trae paz interior
- Salud: Actividades que combinen cuerpo y mente son ideales
- Dinero: Asociaciones estratégicas abren nuevas posibilidades
- Número de la suerte: 6
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Tu intensidad emocional es tu superpoder hoy, Escorpio. Las transformaciones profundas que has estado esperando comienzan a manifestarse.
- Color: Borgoña profundo
- Amor: Pasión renovada en relaciones consolidadas
- Salud: Libera tensiones acumuladas con actividad física
- Dinero: Investigación cuidadosa revela inversiones prometedoras
- Número de la suerte: 9
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Tu espíritu aventurero encuentra nuevos horizontes hoy. Las oportunidades de crecimiento personal y profesional están más cerca de lo que crees.
- Color: Púrpura vibrante
- Amor: Encuentros inesperados traen emociones intensas
- Salud: Deportes de aventura renuevan tu vitalidad
- Dinero: Proyectos internacionales ofrecen beneficios atractivos
- Número de la suerte: 18
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Tu perseverancia está a punto de dar frutos importantes, Capricornio. Los esfuerzos realizados en el pasado comienzan a mostrar resultados tangibles.
- Color: Gris elegante
- Amor: Compromiso serio se fortalece con acciones concretas
- Salud: Constancia en hábitos saludables se refleja en bienestar
- Dinero: Ascenso profesional trae mejoras económicas significativas
- Número de la suerte: 10
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Tu visión innovadora encuentra receptividad hoy. Las ideas originales que has estado desarrollando encuentran el apoyo necesario para materializarse.
- Color: Turquesa eléctrico
- Amor: Amistad profunda evoluciona hacia algo más especial
- Salud: Técnicas de relajación mental aportan claridad
- Dinero: Proyectos tecnológicos muestran potencial lucrativo
- Número de la suerte: 11
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Tu sensibilidad especial te permite captar oportunidades que otros no ven. Confía en esas corazonadas que hoy se manifiestan con particular claridad.
- Color: Azul océano
- Amor: Conexión espiritual profundiza vínculos emocionales
- Salud: Actividades cerca del agua renuevan tu energía
- Dinero: Intuición financiera te guía hacia decisiones acertadas
- Número de la suerte: 4
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Consejo astral para hoy
Este viernes 10 de abril nos recuerda que las mejores oportunidades a menudo llegan disfrazadas de cambios inesperados. Mantén la mente abierta y el corazón receptivo a las señales que el universo te envía. La clave del éxito hoy está en combinar la intuición con la acción decidida. No dejes que el miedo a lo desconocido te impida dar el paso que tu alma sabe que necesitas dar.