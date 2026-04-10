El precio de la luz marca hoy viernes 10 de abril un comportamiento muy favorable para los consumidores que planifiquen su consumo doméstico por la tarde. Con un precio medio de 0,1364 €/kWh, la jornada presenta una franja dorada entre las 14 y las 18 horas donde el coste energético cae hasta niveles muy atractivos para el ahorro familiar.

El semáforo energético marca amarillo para esta jornada, reflejando un día de precios moderados que permite optimizar la factura eléctrica con una estrategia sencilla: concentrar el consumo de electrodomésticos durante las horas vespertinas y evitar el pico nocturno que puede llegar a costar más del triple.

Las horas clave para maximizar el ahorro

La hora más barata del día se registra entre las 15:00 y las 16:00 horas, con un precio de tan solo 0,0663 €/kWh. Esta franja representa el momento ideal para poner en marcha la lavadora, el lavavajillas o cualquier electrodoméstico de alto consumo, ya que supone un ahorro del 75% respecto al pico más caro de la jornada.

Por el contrario, la hora más cara se concentra entre las 21:00 y las 22:00 horas, alcanzando los 0,2749 €/kWh. Esta franja nocturna debe evitarse para consumos programables, ya que multiplica por cuatro el coste de la electricidad respecto a las horas más económicas.

La franja más económica se extiende ampliamente por la tarde, con precios en torno a los 0,07 €/kWh, creando una ventana de oportunidad de varias horas para el consumo doméstico inteligente.

Evolución del precio por tramos del día

Madrugada y primera hora: La jornada arranca con precios contenidos, oscilando entre 0,08 y 0,09 €/kWh durante las primeras horas, manteniendo una estabilidad que favorece el consumo nocturno para quienes tengan tarifa horaria.

Mañana: A partir de las 6:00 horas se inicia una escalada progresiva que alcanza su primer pico entre las 8:00 y 9:00 horas con 0,1891 €/kWh, coincidiendo con el arranque de la actividad laboral e industrial. Las horas centrales de la mañana se mantienen en torno a los 0,13-0,15 €/kWh.

Tarde: Es el tramo estrella del día. A partir de las 14:00 horas se produce un desplome del precio que crea la franja dorada entre las 14:00 y 18:00 horas, con valores que rondan los 0,07 €/kWh, ideales para concentrar el consumo doméstico.

Noche: El precio se dispara a partir de las 18:00 horas, escalando progresivamente hasta alcanzar el máximo diario entre las 20:00 y 22:00 horas, con valores que superan los 0,27 €/kWh antes de moderarse hacia la medianoche.

Precio de la luz por horas