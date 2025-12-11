La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este jueves un día de transición en Andalucía, con intervalos de cielos nubosos que irán en aumento. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas se mantendrán o subirán en el interior. Todas las miradas están puestas en el viernes, cuando se espera una jornada mucho más lluviosa, especialmente en la mitad occidental de la región.

El tiempo en Andalucía este jueves estará dominado por el aumento progresivo de la nubosidad, preparando el terreno para la llegada de un frente más activo mañana.

Pronóstico para hoy, Jueves 11 de Diciembre

Durante la jornada de hoy, se esperan los siguientes fenómenos:

Cielos: Intervalos nubosos, aumentando a nubosos en el tercio occidental y el litoral mediterráneo al final del día.

Intervalos nubosos, aumentando a nubosos en el tercio occidental y el litoral mediterráneo al final del día. Precipitaciones: Se esperan precipitaciones débiles, concentradas principalmente en el litoral mediterráneo occidental y el área del Estrecho.

Se esperan precipitaciones débiles, concentradas principalmente en el litoral mediterráneo occidental y el área del Estrecho. Temperaturas: Las mínimas sufrirán un descenso generalizado . Las máximas se mantendrán sin cambios o bajarán en la vertiente mediterránea, y tenderán al ascenso en el resto de la comunidad.

Las mínimas sufrirán un . Las máximas se mantendrán sin cambios o bajarán en la vertiente mediterránea, y tenderán al ascenso en el resto de la comunidad. Vientos: Soplarán flojos de componente este, siendo ocasionalmente moderados en el litoral mediterráneo oriental y en el Estrecho.

El Viernes, lluvias persistentes

El cambio meteorológico se sentirá con intensidad mañana viernes. La AEMET anticipa cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones moderadas y persistentes en la mitad occidental, sin descartar que sean localmente fuertes. Las temperaturas mínimas subirán, mientras que las máximas bajarán en la mitad occidental y se mantendrán estables en el resto. Los vientos soplarán flojos a moderados del este o sureste, con intervalos fuertes en el litoral.

Alerta por inundaciones en Huelva

Cabe recordar que la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ya activó, en la tarde de ayer, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en fase de preemergencia (situación operativa 0). Esta activación se produjo ante el aviso naranja por lluvias intensas previsto en la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva), una de las zonas más afectadas por la previsión de mañana viernes.