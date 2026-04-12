El murciano busca revalidar el título ante el italiano en la pista central Rainiero III tras imponerse con solvencia a Valentin Vacherot en semifinales

El Principado de Mónaco se viste de gala este domingo, 12 de abril, para albergar uno de los duelos más esperados del circuito tenístico mundial. Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, y Jannik Sinner se citan en la gran final del Masters de Montecarlo, en lo que supone el primer enfrentamiento oficial de la temporada entre ambos con un título en juego. El tenista español llega a la cita con el objetivo de reeditar el triunfo que ya alcanzó la pasada campaña, cuando se alzó con el trofeo tras derrotar a Lorenzo Musetti.

Alcaraz selló su pase a este último encuentro tras superar el sábado al monegasco Valentin Vacherot en un partido serio y eficaz que se resolvió con un doble 6-4 en una hora y 24 minutos. El murciano demostró su capacidad para gestionar los momentos críticos cuando, con un 4-4 en el marcador del segundo set, logró el quiebre decisivo sobre el servicio de su oponente para, posteriormente, cerrar el choque con su propio saque.

El camino de Sinner hacia la final

En el otro lado de la red estará el italiano Jannik Sinner, quien atraviesa un estado de forma excepcional. Sinner alcanzó la final tras arrollar en semifinales al alemán Alexander Zverev con un contundente 6-1 y 6-4 en apenas una hora y 22 minutos de juego. Esta victoria supuso un golpe de autoridad para el transalpino, infligiendo a Zverev su octava derrota consecutiva en sus duelos directos y confirmando su candidatura firme al trono en la arcilla monegasca.

Horario y televisión: ¿A qué hora juega Alcaraz contra Sinner?

La gran final del Masters de Montecarlo tendrá lugar en la emblemática pista central Rainiero III. El partido se ha programado en el segundo turno de la jornada, justo después de que concluya la final de dobles. Por consiguiente, el inicio del choque entre Alcaraz y Sinner no se producirá antes de las 15:00 horas.

Para los aficionados que deseen seguir el encuentro en directo, la final podrá verse a través de la plataforma Movistar Plus, que posee los derechos de emisión del torneo de forma íntegra.