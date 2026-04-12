La ciudad autónoma registrará temperaturas máximas de 17 grados en una jornada marcada por la intensidad del viento y una probabilidad de precipitación del 30%

Ceuta afronta este domingo, 12 de abril, una jornada caracterizada por la notable incidencia de los fenómenos costeros y atmosféricos. Según los registros meteorológicos para el día de hoy, la ciudad autónoma mantendrá una estabilidad térmica moderada, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C de mínima y los 17°C de máxima. Pese a la presencia de intervalos nubosos, no se esperan nevadas, manteniendo el marcador de nieve en 0 centímetros.

La situación meteorológica en la zona del Estrecho estará condicionada principalmente por la fuerza del viento. Se prevén velocidades medias de 47 km/h, aunque la mayor preocupación para los ciudadanos reside en las rachas, que podrían alcanzar los 71 km/h. Esta intensidad del viento vendrá acompañada de una humedad relativa del 74% y una presión atmosférica situada en los 1013 hPa.

En cuanto al estado del cielo, la nubosidad se situará en torno al 38%. Aunque hasta el momento el registro de lluvia es de 0 mm, la probabilidad de precipitación se cifra en un 30%, lo que obliga a no descartar algún episodio de carácter leve durante las próximas horas. Asimismo, cabe prestar especial atención al índice de radiación ultravioleta, que se sitúa en un nivel 6 (Alto), recomendando precaución en las horas centrales del día.

Respecto al ciclo solar, el amanecer se ha producido a las 07:50 horas, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 20:53 horas, ofreciendo un amplio margen de luz diurna. Por último, en el apartado astronómico, el satélite se encuentra actualmente en fase de Luna Menguante, completando así el panorama descriptivo de este domingo en tierras ceutíes.