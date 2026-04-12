Los consumidores españoles podrán aprovechar este domingo 12 de abril una jornada especialmente favorable para el ahorro eléctrico, con un precio medio de la luz de 8,43 céntimos por kWh, situándose en niveles muy competitivos que invitan al consumo doméstico. La tarifa eléctrica presenta un comportamiento estable durante gran parte del día, con 15 horas consecutivas por debajo de los 9 céntimos, lo que convierte esta jornada dominical en una oportunidad ideal para poner en marcha electrodomésticos de alto consumo.

El semáforo eléctrico marca color verde para esta jornada, reflejando unas condiciones especialmente ventajosas para los hogares españoles. La diferencia entre la hora más cara y la más barata se sitúa en 6,49 céntimos, ofreciendo un margen considerable para planificar el consumo de manera inteligente.

Las horas clave para maximizar el ahorro

La planificación del consumo eléctrico será fundamental para aprovechar al máximo las condiciones favorables de este domingo. La hora más económica del día se registra entre las 18:00 y las 19:00 horas, con un precio de 7,18 céntimos por kWh, momento perfecto para activar la lavadora, el lavavajillas o cualquier electrodoméstico de consumo elevado.

Por el contrario, la franja horaria a evitar se sitúa entre las 21:00 y las 22:00 horas, cuando el precio alcanza los 13,67 céntimos por kWh, representando el pico máximo de la jornada. Esta diferencia de más de 6 céntimos respecto a la hora más barata hace especialmente recomendable adelantar o retrasar el uso de aparatos eléctricos de alto consumo.

Evolución del precio por tramos horarios

La madrugada arranca con tarifas contenidas, oscilando entre los 8,05 y 8,48 céntimos desde la 1:00 hasta las 6:00 horas, manteniendo precios estables para el consumo nocturno. Durante las primeras horas del día, entre las 7:00 y 9:00, se produce un ligero incremento que alcanza los 8,67 céntimos, coincidiendo con el despertar dominical de los hogares.

El tramo central de la mañana y primera hora de la tarde, desde las 10:00 hasta las 18:00 horas, concentra las mejores oportunidades de ahorro de la jornada. Durante estas ocho horas consecutivas, el precio se mantiene por debajo de los 8 céntimos, con mínimos especialmente atractivos entre las 11:00 y 14:00 horas, donde la tarifa ronda los 7,19-7,32 céntimos por kWh.

La noche presenta un comportamiento más irregular, con un fuerte repunte entre las 20:00 y 23:00 horas que eleva considerablemente el coste eléctrico. Tras el pico de las 21:00-22:00 horas, el precio se modera gradualmente hasta cerrar la jornada en torno a los 9,56 céntimos.

Precio de la luz por horas este domingo