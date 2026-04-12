El Sadar acoge un duelo determinante por los puestos europeos entre el conjunto de Lisci, que busca recortar distancias, y los de Pellegrini, obligados a defender su plaza en la Europa League

El Estadio de El Sadar se convierte este domingo, 12 de abril, en el escenario de un enfrentamiento crucial para las aspiraciones continentales de Osasuna y Real Betis. En el marco de la jornada 31 de LaLiga EA Sports, ambos conjuntos miden sus fuerzas en un contexto de máxima exigencia. El equipo navarro llega a la cita tras encadenar dos jornadas sin conocer la derrota —victoria ante el Girona y empate frente al Alavés—, situándose con la firme intención de reducir la brecha de siete puntos que le separa actualmente de la quinta posición, ocupada precisamente por el cuadro bético.

Para los pupilos de Lisci, el triunfo se antoja fundamental para reengancharse a la lucha por los puestos de privilegio en este tramo definitivo del campeonato. Con el Celta de Vigo a seis puntos de distancia en la sexta plaza, Osasuna necesita mejorar su balance reciente, habiendo sumado apenas una victoria en las últimas cinco fechas. No obstante, el factor campo juega a favor del conjunto rojillo, que se consolida como el quinto mejor local de la categoría, habiendo cedido tan solo dos derrotas ante su afición en lo que va de curso.

Un Betis en horas bajas frente al reto europeo

Por su parte, el Real Betis de Manuel Pellegrini aterriza en Pamplona en una situación delicada. Los verdiblancos encadenan seis encuentros consecutivos sin ganar en la competición doméstica, con un balance de cuatro empates y dos derrotas. Su último triunfo liguero data del pasado 15 de febrero ante el Mallorca, una racha negativa que ha puesto en peligro su permanencia en la zona de Europa League. Con solo un punto de ventaja sobre el Celta y cuatro sobre la Real Sociedad y el Getafe, el margen de error ha desaparecido para los andaluces.

Además de la presión liguera, el Betis debe gestionar el desgaste físico y mental de la competición europea. Tras el reciente empate cosechado en Braga, el equipo necesita recuperar sensaciones positivas antes de afrontar la vuelta de los cuartos de final de la Europa League en La Cartuja el próximo jueves. Cabe recordar que en el duelo de la primera vuelta, el cuadro sevillano se impuso gracias a los tantos de Abde y Cucho, un resultado que buscarán repetir para blindar su quinta posición.

Horario y dónde ver el Osasuna – Betis

El encuentro entre Osasuna y Real Betis comenzará a las 14:00 horas. La retransmisión en directo por televisión correrá a cargo de DAZN LaLiga, disponible en el dial 55 de Movistar Plus+ y en el 113 de Orange, además de su plataforma de ‘streaming’.