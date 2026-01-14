Durante el día de hoy, la Ciudad Autónoma de Ceuta mantiene operativo su sistema de farmacias de guardia, asegurando la atención farmacéutica tanto en horario diurno como nocturno para la ciudadanía.

El servicio se distribuye por zonas con el objetivo de facilitar el acceso a medicamentos y productos sanitarios fuera del horario comercial habitual, garantizando así la cobertura necesaria ante cualquier urgencia.

En la zona Centro, la farmacia de guardia es la Farmacia de la Pinta, que presta servicio durante el turno diurno. En el área de Campo Exterior, la farmacia Puya C.B. es la encargada de atender a los usuarios también en horario de día.

Para el turno nocturno, la Farmacia Puya C.B. asume la guardia, ofreciendo atención continuada durante toda la noche y asegurando que la población disponga de un punto farmacéutico operativo hasta la mañana siguiente.

Este sistema de guardias permite que, incluso fuera del horario habitual, los ciudadanos puedan acceder a medicamentos y recibir asesoramiento farmacéutico cuando lo necesiten.