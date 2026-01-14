Un incendio registrado durante la madrugada de este miércoles ha provocado importantes daños en un garaje situado en la zona de Alfau, en Ceuta, afectando a un total de ocho vehículos. El suceso obligó a la intervención de los Bomberos y ha dado paso a una investigación en la que ya trabaja la Policía Científica.

El fuego se declaró alrededor de las 4:30 horas, cuando, por causas que aún se investigan, un vehículo comenzó a arder en la planta principal del garaje. Las llamas se propagaron rápidamente, alcanzando a otros coches estacionados en el recinto.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), que lograron controlar y extinguir el fuego. Según los primeros datos, el sistema contraincendios del garaje no funcionó, un aspecto clave que está siendo analizado por los investigadores.

Testigos presenciales señalaron que la planta inferior no sufrió daños materiales, aunque sí se vio afectada por la acumulación de humo. En la planta principal, sin embargo, los daños fueron más significativos, con ocho vehículos afectados por el incendio. Por motivos de seguridad, durante las primeras horas no se permitió el acceso al interior del garaje.

Mientras los bomberos trabajaban en la zona, numerosos vecinos se congregaron en los alrededores, visiblemente preocupados por lo ocurrido. Durante la mañana, los efectivos del SEIS han continuado en el lugar realizando labores de refresco y aseguramiento de la zona, acompañando a la Policía Científica en sus tareas de inspección.

Los agentes especializados están recopilando pruebas para esclarecer el origen del incendio, que en un primer momento no se descarta que pudiera haber sido provocado. La zona permanece protegida para evitar la contaminación de posibles vestigios de interés para la investigación.

Por el momento, no se ha facilitado un balance oficial sobre el alcance total de los daños materiales, a la espera del informe definitivo de los Bomberos. Afortunadamente, no se han registrado heridos.

Desde el SEIS recuerdan que los incendios en garajes presentan una alta complejidad debido a las elevadas temperaturas que se pueden alcanzar y a la rápida propagación de las llamas, por lo que también se evaluarán posibles daños en la estructura del inmueble.

La Policía continúa trabajando para determinar las circunstancias exactas de este suceso que ha alterado la tranquilidad del vecindario.