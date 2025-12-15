En la zona centro , la farmacia de referencia en servicio diurno es Farmacia Gabriel Arredondo Parra , ubicada en el Paseo del Revellín. Esta farmacia atiende durante el turno de día a quienes necesiten medicamentos o asesoramiento farmacéutico en el corazón de la ciudad.

Horarios y organización

El sistema de guardias en Ceuta está diseñado para ofrecer cobertura continua:

El turno de día se extiende habitualmente desde las 09:00 hasta las 23:00 horas, periodo en el que las farmacias de zona centro y Campo Exterior están disponibles.

Este esquema organizativo garantiza que, ante una urgencia o necesidad de un medicamento fuera del horario habitual, los residentes y visitantes de Ceuta puedan acceder a un servicio farmacéutico sin interrupciones.

Importancia para la comunidad

El sistema de farmacias de guardia es un pilar clave dentro de la red de atención sanitaria local, ya que facilita el acceso a medicamentos urgentes, la dispensación bajo receta y el asesoramiento profesional en cualquier momento del día o de la noche. Este tipo de servicios resulta especialmente valioso durante fines de semana, festivos o fuera de las horas comerciales convencionales.