La frontera entre Marruecos y Ceuta volvió a registrar este domingo una jornada de largas colas, retrasos y malestar generalizado entre conductores y peatones que intentaban cruzar el paso fronterizo. Según ha informado el medio El Faro de Ceuta, la situación se agravó a lo largo del día hasta alcanzar momentos de especial tensión durante la noche.

Las denuncias de quienes se encontraban en la zona del Frontera del Tarajal comenzaron desde primeras horas de la tarde y se intensificaron conforme avanzaba la jornada. Tanto personas que viajaban en vehículo como aquellas que lo hacían a pie relataron esperas de varias horas para poder acceder a Ceuta desde Marruecos.

A lo largo del domingo, los testimonios coincidían en describir el cruce como una experiencia “agotadora” y marcada por la incertidumbre. A partir de las 16:00 horas, varios usuarios ya hablaban de colas kilométricas y tiempos de espera que superaban las ocho horas, sin previsiones claras de mejora a corto plazo. La situación, lejos de resolverse, continuó deteriorándose al caer la noche, cuando el frío intensificó el malestar entre quienes seguían atrapados en la frontera.

Sobre las 22:00 horas, según relataron afectados citados por el diario ceutí, la percepción general era que el tránsito iba a empeorar. Dobles filas, atascos prolongados y la falta de información oficial aumentaron la frustración de los presentes, muchos de los cuales denunciaron que este tipo de colapsos se repite con frecuencia.

Las quejas se centraron en la lentitud del paso y en la falta de medidas que permitan agilizar el flujo de personas y vehículos. Quienes aguardaban en el lugar manifestaron su incomprensión ante una situación que califican de recurrente y para la que reclaman soluciones por parte de las autoridades.

El episodio de este domingo vuelve a poner de relieve los problemas de congestión que se registran periódicamente en el principal paso fronterizo de la ciudad autónoma, con largas esperas que afectan tanto a residentes como a trabajadores transfronterizos y viajeros habituales. Según la información publicada por El Faro de Ceuta, el malestar se mantuvo hasta altas horas de la noche, sin que se conociera con certeza cuándo se normalizaría la circulación.