El Huesca se llevó una victoria sólida ante el Ceuta (2-0) en un encuentro correspondiente a la LaLiga Hypermotion disputado este sábado 15 de febrero. El conjunto aragonés resolvió el choque en la segunda mitad tras un primer tiempo igualado y condicionado por la expulsión de Marcos Fernández.

Una roja que marcó el guion

El partido arrancó con intensidad y varias aproximaciones por parte de ambos equipos. El Ceuta avisó primero con remates de Marcos Fernández y José Campaña, mientras que el Huesca respondió con ocasiones de Dani Ojeda y Francisco Portillo.

La acción clave del primer tiempo llegó en el minuto 28, cuando Marcos Fernández vio la tarjeta roja tras una acción con el portero Dani Jiménez. La expulsión dejó al Ceuta con diez jugadores y obligó a los visitantes a replegarse durante el resto del encuentro. Pese a la superioridad numérica, el Huesca no logró abrir el marcador antes del descanso y el 0-0 se mantuvo al término de la primera parte.

Escobar y Portillo sentencian

Nada más reanudarse el choque, el Huesca encontró el premio. En el minuto 46, Jordi Escobar aprovechó un centro de Dani Ojeda para firmar el 1-0 con un remate dentro del área. El gol dio tranquilidad a los locales, que dominaron la posesión y generaron varias llegadas peligrosas.

El Ceuta, pese a estar en inferioridad, buscó el empate con intentos de Kuki Zalazar y Diego González, pero se encontró con la defensa oscense y con un Dani Jiménez seguro bajo palos. Cuando el conjunto visitante trataba de reaccionar, llegó la sentencia: en el minuto 71, Francisco Portillo culminó una jugada desde la izquierda con un disparo ajustado que significó el 2-0 definitivo.

Intentos finales sin premio

En los últimos minutos, el Ceuta intentó recortar distancias con remates de Carlos Hernández y Zalazar, pero la falta de acierto y la solidez defensiva del Huesca evitaron cualquier sobresalto. El marcador ya no se movería y el árbitro decretó el final tras cuatro minutos de añadido.

Victoria clave para el Huesca

Con este triunfo, el Huesca suma tres puntos importantes en su lucha por escalar posiciones en la tabla, mientras que el Ceuta se marcha sin recompensa pese a su esfuerzo con un jugador menos durante más de una hora. El equipo aragonés supo aprovechar la superioridad numérica y la eficacia en la segunda mitad para cerrar una victoria convincente ante su afición.