Las farmacias de guardia en Ceuta prestan servicio este miércoles con varios puntos activos para garantizar la atención farmacéutica durante toda la jornada.

En la zona centro, la farmacia de guardia es RUIZ C.B., que ofrece atención durante el turno diurno para cubrir las necesidades sanitarias en el casco urbano.

En el área de Campo Exterior, el servicio corresponde a la farmacia PÉREZ RUBIO, encargada de atender las urgencias farmacéuticas en esta zona durante el día.

Para el turno de noche, la farmacia designada es PUYA C.B., que permanece abierta para atender a los ciudadanos desde la noche hasta primera hora del día siguiente.

El sistema de farmacias de guardia en la ciudad permite mantener cobertura farmacéutica continua, facilitando el acceso a medicamentos y asesoramiento sanitario fuera del horario habitual de apertura. Se recomienda a los usuarios acudir a la farmacia correspondiente según el turno y llevar la receta médica cuando sea necesaria.