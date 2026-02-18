El director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, ha presentado su dimisión después de que un juzgado de Madrid haya admitido a trámite una querella interpuesta por una agente que lo acusa de agresión sexual. La información ha sido publicada por El Faro de Ceuta.

Según los datos difundidos por el medio, el hasta ahora número dos del cuerpo comunicó su decisión al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras conocerse que el juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid lo ha citado a declarar como investigado el próximo 17 de marzo. Ese mismo día también comparecerá la agente denunciante.

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que la dimisión se hará efectiva y que el puesto será asumido de manera provisional por Gemma Barroso, actual subdirectora de Recursos Humanos, tal y como prevé la normativa interna sobre suplencias en la Dirección General de la Policía.

La resolución judicial que admite la querella señala que los hechos denunciados presentan “características que hacen presumir la posible existencia de delito” de agresión sexual. Además, la defensa de la agente solicita que se investiguen presuntas coacciones, lesiones psíquicas y un posible delito de malversación.

De acuerdo con la querella, la denunciante y el exDAO mantuvieron en el pasado una relación de afectividad. La agente sostiene que los hechos se produjeron en abril del año pasado en una vivienda oficial del Ministerio del Interior, a la que asegura haber acudido presionada y mientras se encontraba de servicio. Posteriormente, afirma, habría sido coaccionada para que no denunciara lo sucedido.

El escrito incluye un audio en el que se alude a “violencia física”, así como a una situación de intimidación y superioridad derivada de la autoridad del cargo. El juzgado ha abierto diligencias previas para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades penales.

Tal y como recoge El Faro de Ceuta, González había visitado en varias ocasiones la ciudad autónoma en su condición de DAO. Su renuncia se produce pocas horas después de conocerse la citación judicial, en un caso que ahora queda a la espera de la evolución de la investigación.