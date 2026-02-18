Un hombre de nacionalidad marroquí, identificado como L.E.Y., ha sido condenado por intentar sobornar a un agente de la Guardia Civil en el paso fronterizo del Tarajal, que separa Ceuta de Marruecos. La información ha sido publicada por el medio El Faro de Ceuta.

Según los hechos recogidos por el citado medio, el acusado ofreció un billete de 50 euros al agente para que “mirara hacia otro lado” y le permitiera cruzar con su vehículo cargado de aceite, queso y aceitunas. Los productos no cumplían los requisitos sanitarios exigidos para su entrada en la ciudad autónoma.

Los hechos se remontan al 25 de agosto de 2024 en el paso fronterizo del Tarajal. El conductor fue requerido por el guardia civil para inspeccionar la carga del vehículo, un Volkswagen. Tras ser informado de que los alimentos no podían entrar en Ceuta, entregó el billete al agente con la intención de evitar el control.

El acusado reconoció los hechos, lo que evitó la constitución de un jurado. La Audiencia Provincial de Ceuta lo ha condenado por un delito de cohecho a nueve meses de prisión y al pago de una multa durante tres meses con una cuota diaria de cinco euros. También se ha decretado el comiso de los 50 euros utilizados en el intento de soborno.

La resolución judicial señala que concurre un “error vencible de prohibición”, al considerar que el condenado pensaba erróneamente que su conducta era legal por resultar habitual en el tránsito fronterizo. No obstante, el agente rechazó el dinero al entender que aceptar la oferta supondría incumplir su función de control fiscal.

Al tratarse de su primer delito, la pena de prisión queda suspendida durante dos años. Durante ese periodo, el condenado no podrá residir en Ceuta.

Tal y como recoge la información de El Faro de Ceuta, no es la primera vez que se producen intentos de soborno a agentes destinados en la frontera, conductas que suelen derivar en denuncias y sentencias condenatorias cuando son detectadas por los propios efectivos de seguridad.