AVISO PRE-SORTEO: Se informa que hoy, jueves 18 de junio de 2026, se celebrará el sorteo correspondiente a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). En este momento todavía no han sido comunicados los números ganadores ni las series adjudicadas. La extracción se realizará a lo largo del día y los resultados oficiales serán publicados por la propia Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) una vez completado el proceso de comprobación y certificación.

Con posterioridad a la celebración del sorteo se podrán comprobar, entre otros, los siguientes extremos relacionados con la determinación de los premios y la validez de los boletos:

Combinación ganadora: número de cinco cifras y serie adjudicada a cada cupón.

Existencia de número complementario y su posible repercusión en categorías secundarias de premio.

Determinación del reintegro y su concordancia con los terminales y series emitidas.

Modalidades diarias del Cupón y de los juegos activos vinculados que pudieran influir en la asignación de premios.

Verificación administrativa y técnica de los boletos en puntos de venta autorizados y en los canales oficiales del operador.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La mecánica aplicable a este sorteo contempla la extracción del número premiado compuesto por cinco cifras y la asignación de una serie para cada boleto, conforme a las normas establecidas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se recuerda que la concesión de premios obedece a la correlación entre el número extraído, la serie y las modalidades de apuesta contratadas. Además de la categoría principal, podrán ser consideradas categorías secundarias en función de la existencia de número complementario y reintegro, cuya asignación será igualmente determinada por el procedimiento de sorteo.

Se indicará que, en paralelo, se mantendrán activas las modalidades diarias del Cupón y otros juegos vinculados cuya resolución dependerá de la conformidad entre los registros de emisión y los resultados oficiales. Cualquier discrepancia será objeto de comprobación administrativa por parte del operador, que será la entidad competente para efectuar la interpretación y la resolución final conforme a la normativa aplicable.

Horario y seguimiento oficial

La extracción está programada para desarrollarse a lo largo del día y los resultados serán difundidos una vez completado el proceso de certificación. Para el seguimiento oficial se habilitará la información correspondiente en los canales del operador y en los puntos de venta autorizados. La publicación de las listas de números y series se efectuará por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en su plataforma oficial, disponible en: https://www.juegosonce.es/. Se recomienda la consulta de las fuentes oficiales para la confirmación definitiva de los resultados.

Verificación de los premios

Los resultados publicados inicialmente podrán ser objeto de rectificación administrativa si se detectan incidencias técnicas o errores de registro. La validación definitiva de los boletos y la comunicación formal de los premios serán realizadas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) conforme a su procedimiento interno y a la normativa vigente. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).