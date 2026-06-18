Aviso previo al sorteo

Se informa que el sorteo de la Bonoloto se celebra hoy, jueves 18 de junio de 2026. En el momento de la publicación de este aviso todavía no se han publicado ni comunicado los números ganadores ni los detalles oficiales de la adjudicación de premios. La extracción está programada para las 21:30 y los resultados serán publicados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en sus canales oficiales tras la finalización del procedimiento de comprobación.

Con posterioridad a la celebración del sorteo se podrá comprobar la combinación ganadora y las diferentes figuras premiadas. En este aviso se recuerda que la información que se publicará más tarde incluirá:

La combinación de seis números extraídos, así como el número complementario y el reintegro.

Las categorías de premio establecidas: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y la correspondiente al reintegro.

Las cantidades asignadas por categoría y el número de acertantes en cada una de ellas, una vez que sean comunicadas por la entidad operadora.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se recuerda que, en la Bonoloto, la mecánica de adjudicación de premios prevista contempla la formación de una combinación principal de seis números, complementada por la extracción de un número complementario y de un reintegro. Las categorías de premios se estructuran desde la primera categoría hasta la quinta, además de la categoría destinada al reintegro. Los aciertos se evaluarán conforme a los criterios establecidos por la entidad operadora y serán publicados de forma oficial una vez finalizado el escrutinio.

Horario y seguimiento oficial

La extracción ha sido programada para las 21:30 del jueves 18 de junio de 2026. El seguimiento oficial y la publicación de los resultados se realizará por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en su plataforma institucional. Se remitirá a la página oficial para la consulta de resultados y comunicados relevantes: Resultados y seguimiento oficiales de Bonoloto.

Verificación de los premios

Una vez publicados los datos oficiales, se aconseja proceder a la verificación formal de los billetes o participaciones con los canales autorizados. La comprobación definitiva de los premios deberá realizarse sobre la base de la información suministrada por la entidad operadora y mediante los procedimientos previstos por la misma. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).