La ciudad autónoma de Ceuta cuenta hoy con varias farmacias de guardia operativas para garantizar la atención farmacéutica a la población fuera del horario habitual de apertura. Este servicio resulta esencial para cubrir urgencias y necesidades sanitarias tanto durante el día como en horario nocturno.

En la zona Centro, la farmacia de guardia es Farmacia De la Pinta, que atenderá a los usuarios que necesiten adquirir medicamentos o recibir asesoramiento farmacéutico en el núcleo urbano de la ciudad.

Por su parte, en el área de Campo Exterior, la farmacia designada para el servicio de guardia es PUYA C.B., que prestará atención a los vecinos de esta zona.

Asimismo, PUYA C.B. será también la encargada del turno de noche, garantizando el servicio farmacéutico durante la madrugada para toda la ciudad.

Desde las autoridades sanitarias se recuerda la importancia de hacer un uso responsable del servicio de guardia y acudir a estas farmacias únicamente cuando exista una necesidad real fuera del horario comercial habitual.