El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a través de su Dirección Provincial en Ceuta, ha dado a conocer el primer listado definitivo de personas seleccionadas para el Plan de Empleo de la Administración General del Estado correspondiente al periodo 2025-2026.

El anuncio ha sido publicado este viernes, 23 de enero, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) y se enmarca dentro del convenio suscrito entre el SEPE y la Administración General del Estado para el desarrollo de este programa de empleo.

El listado definitivo recoge a los aspirantes seleccionados para las distintas ocupaciones incluidas en el plan, entre las que se encuentran conserje, peón forestal, mantenimiento de edificios, ayudante de biblioteca y conductor profesional. Junto a cada candidato figura la valoración definitiva obtenida durante el proceso de selección.

Desde el SEPE se informa de que la publicación del listado tiene carácter meramente informativo y puede consultarse tanto en el BOCCE como en el espacio web oficial del organismo, garantizando así la transparencia y el acceso público al proceso.

Plazo para la entrega de documentación

Las personas seleccionadas disponen de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación en el BOCCE, para presentar la documentación requerida. Esta deberá entregarse en el Registro General de la Delegación del Gobierno, ubicado en la calle Beatriz de Silva, número 4.

La presentación de la documentación podrá realizarse de manera electrónica, a través del registro electrónico de la Delegación del Gobierno, o de forma presencial, solicitando cita previa mediante el código QR habilitado o la dirección web indicada en el anuncio oficial.

Documentación requerida

Entre los documentos exigidos se encuentran la fotocopia del DNI o NIE, el justificante del número de afiliación a la Seguridad Social, la fotocopia de un documento bancario con el número de cuenta y la titulación académica correspondiente al puesto solicitado.

El anuncio detalla los requisitos formativos exigidos para cada ocupación. En la mayoría de los casos se solicita el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente, mientras que para determinadas especialidades se requiere formación profesional básica, certificados de profesionalidad o, en el caso de los conductores profesionales, el carné de conducir tipo B.

Comunicación y formalización de contratos

El SEPE ha señalado que todas las personas incluidas en el listado definitivo serán contactadas telefónicamente para informarles del lugar, la fecha y el horario en el que deberán presentarse para la firma del contrato. La no comparecencia en el momento indicado podrá considerarse una infracción administrativa.

Sustituciones y alegaciones

El BOCCE también incluye la relación de trabajadores sustituidos del primer listado definitivo, especificando los motivos de dichas sustituciones, principalmente por encontrarse ya trabajando.

Asimismo, se publica el listado de alegaciones presentadas al primer listado provisional del Plan de Empleo 2025, en el que se detallan los motivos de exclusión, como no cumplir el perfil requerido, no superar la fecha de corte o no alcanzar la puntuación mínima tras la revisión.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Ceuta en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación.