La mujer relata que una facultativa del centro de salud de Otero se negó a asistir al menor tras un desacuerdo durante la consulta

Una vecina de Ceuta ha denunciado públicamente la situación vivida en el centro de salud de Otero, donde, según su testimonio, una médico se negó a atender a su hijo de nueve años que presentaba ataques de tos persistentes. Los hechos han sido recogidos por El Faro de Ceuta.

El malestar del menor comenzó horas antes de acudir al centro sanitario. La noche previa, ante la falta de mejoría, la madre lo trasladó al Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), donde fue explorado y tratado con un aerosol para aliviar la tos. Tras la atención, el médico recomendó continuar el tratamiento durante dos días más y acudir al centro de salud para obtener la correspondiente receta.

Siguiendo estas indicaciones, la mujer acudió al día siguiente al centro de salud de Otero y solicitó atención en urgencias. Mientras esperaba su turno, otros pacientes, al observar el estado del niño y escuchar su tos persistente, le ofrecieron pasar antes a consulta.

Según relata la madre, al explicar a la facultativa lo sucedido la noche anterior y la recomendación recibida en el SUAP, esta se negó a prescribir el tratamiento. “Me dijo que ella no mandaba aerosoles y que no se lo iba a poner”, asegura la mujer, quien aclara que no disponía del medicamento y que por ese motivo necesitaba la receta.

La denunciante sostiene que, pese a insistir en que el niño empeoraba, la médica mantuvo su negativa y le indicó que sería atendido cuando llegara su turno, fijado para una hora más tarde. Tras mostrar su desacuerdo con la actuación profesional, afirma que la facultativa le sugirió cambiar de médico y le pidió que abandonara la consulta, comunicándole finalmente que el menor no sería atendido.

La madre regresó a casa sin la receta del tratamiento recomendado por el médico del SUAP. Según recoge El Faro de Ceuta, la mujer decidió no acudir al hospital para no colapsar el servicio de urgencias y ha optado por hacer pública su experiencia, una situación que asegura le ha provocado una profunda “indignación”.