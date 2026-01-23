El Ministerio de Sanidad ha hecho públicas las instrucciones que regirán las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE), en las que participarán 35.503 aspirantes para optar a una de las 12.366 plazas ofertadas en esta convocatoria. Los exámenes se celebrarán el próximo sábado, 24 de enero, de forma simultánea en todo el territorio nacional.

Las pruebas se desarrollarán en 25 sedes distribuidas por todas las comunidades autónomas, con un total de 688 mesas de examen, a las que se suman dos mesas adicionales situadas en el propio Ministerio de Sanidad. El llamamiento e identificación de los aspirantes comenzará a las 13:30 horas, una hora antes en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde el proceso arrancará a las 12:30.

Una vez finalizada la identificación, a las 14:00 horas (13:00 en Canarias) se procederá a la apertura de los paquetes precintados que contienen los cuadernos de examen, siempre en presencia de las personas aspirantes, garantizando así la transparencia del proceso.

Sanidad ha confirmado que las personas que figuren como no admitidas en los listados definitivos, pero que hayan presentado o vayan a presentar un recurso de alzada, podrán realizar el examen en las mismas condiciones que el resto de aspirantes. La corrección de sus ejercicios quedará condicionada a la estimación favorable de dicho recurso, cuyo plazo de presentación es de un mes desde la publicación de los listados definitivos.

La prueba constará de 200 preguntas más 10 de reserva y tendrá una duración total de cuatro horas y media. Cada respuesta correcta sumará tres puntos, mientras que las respuestas incorrectas restarán uno. Las preguntas no contestadas no puntuarán. Para que el examen sea corregido, será obligatorio firmar la hoja de respuestas.

Entre las normas generales, el Ministerio recuerda que no se permitirá el acceso a las aulas una vez abiertos los paquetes de examen y que queda terminantemente prohibido el uso de teléfonos móviles o cualquier dispositivo electrónico con capacidad de comunicación o almacenamiento durante todo el proceso. Estos deberán permanecer apagados desde el inicio del llamamiento hasta la recogida final de las hojas de respuesta.

Los aspirantes deberán acudir con su documento original de identidad (DNI, NIE o pasaporte), que deberá coincidir con el utilizado en la inscripción, y mantenerlo visible sobre la mesa durante toda la prueba. Además, solo estará permitido el uso de bolígrafos azules o negros, quedando invalidado el ejercicio si se emplean otros instrumentos de escritura.

Por razones de seguridad y confidencialidad, los medios de comunicación no podrán acceder al interior de los edificios donde se celebran las pruebas, aunque sí podrán realizar entrevistas a los aspirantes antes de su entrada. El Ministerio facilitará posteriormente imágenes y vídeos del desarrollo del examen, respetando en todo momento la normativa de protección de datos.

En la organización de este proceso participan más de 2.000 personas, entre delegados de centro, interventores, vocales de mesa y miembros de las comisiones calificadoras, encargadas de velar por el correcto desarrollo de una de las convocatorias más importantes del sistema sanitario español.