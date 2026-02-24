Para garantizar la atención sanitaria de los ciudadanos fuera del horario comercial, se han establecido los turnos de guardia que cubrirán la jornada de hoy y la próxima madrugada en la Ciudad Autónoma.
Si necesita adquirir medicamentos de urgencia o recibir asesoramiento farmacéutico, estos son los establecimientos operativos:
Zona Centro: Farmacia Díaz Segura
Ubicada en el casco urbano, esta oficina atenderá las necesidades de los residentes de la zona centro durante el horario diurno de guardia.
- Dirección: Calle Velarde, 12
- Teléfono: 956 51 16 23
Campo Exterior: Farmacia Nueva
Para los residentes en las barriadas y zonas periféricas, el servicio de guardia diurna recae en este establecimiento situado en el sector exterior de la ciudad.
- Dirección: Av. Reyes Católicos, 5
- Teléfono: 956 50 56 56
Turno de Noche: Farmacia Puya C.B.
A partir del cierre de los establecimientos en horario de tarde y durante toda la madrugada, la Farmacia Puya permanecerá operativa para atender cualquier urgencia nocturna.
- Dirección: Calle Teniente Coronel Gautier, 12 (San José)
- Teléfono: 956 50 04 20