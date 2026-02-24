Para garantizar la atención sanitaria de los ciudadanos fuera del horario comercial, se han establecido los turnos de guardia que cubrirán la jornada de hoy y la próxima madrugada en la Ciudad Autónoma.

Si necesita adquirir medicamentos de urgencia o recibir asesoramiento farmacéutico, estos son los establecimientos operativos:

Zona Centro: Farmacia Díaz Segura

Ubicada en el casco urbano, esta oficina atenderá las necesidades de los residentes de la zona centro durante el horario diurno de guardia.

Dirección: Calle Velarde, 12

Calle Velarde, 12 Teléfono: 956 51 16 23

Campo Exterior: Farmacia Nueva

Para los residentes en las barriadas y zonas periféricas, el servicio de guardia diurna recae en este establecimiento situado en el sector exterior de la ciudad.

Dirección: Av. Reyes Católicos, 5

Av. Reyes Católicos, 5 Teléfono: 956 50 56 56

Turno de Noche: Farmacia Puya C.B.

A partir del cierre de los establecimientos en horario de tarde y durante toda la madrugada, la Farmacia Puya permanecerá operativa para atender cualquier urgencia nocturna.