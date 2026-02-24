En este primer martes de Cuaresma, el santoral nos invita a reflexionar sobre la reconstrucción y la paz interior. Celebramos a San Modesto de Tréveris, un pastor que restauró la fe en tiempos de caos, y a San Sergio, cuya valentía nos inspira en nuestro camino cuaresmal.

San Modesto de Tréveris, obispo (f. 489)

San Modesto vivió en una de las épocas más difíciles para Europa, durante la caída del Imperio Romano y las invasiones de los francos.

Modelo de Cuaresma: Su nombre, Modesto, refleja su virtud principal. En este tiempo de penitencia, su figura nos enseña que la verdadera reforma comienza con la humildad y la sencillez de vida.

Fallecimiento: Murió por causas naturales tras años de servicio incansable, siendo recordado como el «consuelo de su pueblo».

San Sergio de Cesarea, mártir

Sergio fue un monje que vivía en el desierto y que, durante una de las persecuciones del emperador Diocleciano, se presentó ante el gobernador para defender la fe cristiana.

Valentía Cristiana: Su historia es un recordatorio en esta Cuaresma de que seguir a Cristo requiere valor para nadar a contracorriente de las modas o imposiciones del mundo.

Otros santos que se celebran el 24 de febrero

Junto a ellos, la Iglesia recuerda hoy a:

San Etealdo de Lindisfarne, obispo: Monje y obispo inglés del siglo VIII, discípulo de San Cuthbert, conocido por su vida de profunda oración y su amor a la liturgia en las frías tierras del norte.

San Pedro Palatino, mártir: Un oficial de la corte imperial que fue martirizado en Egipto por negarse a renunciar a su fe. Su sacrificio fue un ejemplo para los cristianos de Alejandría.

San Evermodo de Ratzeburg, obispo: Discípulo de San Norberto y gran evangelizador de los pueblos eslavos en el siglo XII. Destacó por su celo misionero y su espíritu de pobreza.

San Montano, San Lucio y compañeros mártires: Un grupo de ocho mártires de Cartago (África) que, tras sufrir largas prisiones, fueron ejecutados en el siglo III. Sus actas son de las más hermosas y detalladas de la antigüedad.

Beatos

Beato Florentino Asensio Barroso: Obispo y mártir español del siglo XX, recordado por su valentía y por perdonar a quienes le quitaron la vida.

Beata Josefa Naval Girbés: Laica valenciana del siglo XIX que dedicó su vida a la enseñanza de las jóvenes y a la oración, demostrando que se puede ser santo en medio de las tareas cotidianas.

Reflexión de Cuaresma