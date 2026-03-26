Para garantizar la asistencia farmacéutica a la población, hoy jueves 26 de marzo de 2026, los establecimientos designados para cubrir los turnos de guardia en la ciudad autónoma son los siguientes:

Zona Centro (Horario Diurno)

Para los residentes en el casco urbano y zonas próximas, la atención durante la jornada diurna estará a cargo de:

Farmacia RUIZ C.B.

Ubicación: Calle Jáudenes.

Calle Jáudenes. Horario: De 09:00 a 22:00 horas.

Campo Exterior (Horario Diurno)

En el área del Campo Exterior y sus barriadas, el servicio durante el día será cubierto por:

Farmacia LOBATO

Ubicación: Barriada de San José (Hadú).

Barriada de San José (Hadú). Horario: De 09:00 a 22:00 horas.

Turno de Noche (Urgencias)

Desde el cierre de los establecimientos diurnos y hasta las 09:00 horas de la mañana siguiente, la atención de urgencia se centralizará en: