Para garantizar la asistencia farmacéutica a la población, hoy jueves 26 de marzo de 2026, los establecimientos designados para cubrir los turnos de guardia en la ciudad autónoma son los siguientes:
Zona Centro (Horario Diurno)
Para los residentes en el casco urbano y zonas próximas, la atención durante la jornada diurna estará a cargo de:
- Farmacia RUIZ C.B.
- Ubicación: Calle Jáudenes.
- Horario: De 09:00 a 22:00 horas.
Campo Exterior (Horario Diurno)
En el área del Campo Exterior y sus barriadas, el servicio durante el día será cubierto por:
- Farmacia LOBATO
- Ubicación: Barriada de San José (Hadú).
- Horario: De 09:00 a 22:00 horas.
Turno de Noche (Urgencias)
Desde el cierre de los establecimientos diurnos y hasta las 09:00 horas de la mañana siguiente, la atención de urgencia se centralizará en:
- Farmacia PUYA C.B.
- Ubicación: Calle Teniente Coronel Gautier (Hadú).
- Horario: Servicio nocturno de guardia.