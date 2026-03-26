La Ciudad Autónoma reorienta más de 10 millones de euros de fondos europeos para dar respuesta a la demanda social de vivienda asequible y sostenible.

Un cambio estratégico para la vivienda

En un movimiento clave para el desarrollo urbano de Ceuta, la sociedad pública Procesa ha presentado en Madrid la reprogramación del programa FEDER 2021-2027. El objetivo es claro: priorizar el acceso a la vivienda asequible, un pilar fundamental del nuevo Plan de Vivienda de Ceuta 2025-2028.

El coordinador de Fondos Europeos de Procesa, Guillermo Martínez, detalló que esta modificación ha sido posible gracias al nuevo marco normativo de la Unión Europea (Reglamento 2025/1914), que permite a las regiones adaptar los fondos a sus necesidades más urgentes.

Los detalles del proyecto en Pozo Rayo

La medida estrella de esta reprogramación es la construcción de una nueva promoción en la parcela municipal de Pozo Rayo. Estas son las claves de la actuación:

Inversión específica: Se han asignado 10.215.891 € bajo el nuevo Objetivo Específico 2.11.

Se han asignado bajo el nuevo Objetivo Específico 2.11. Capacidad: Construcción de 102 viviendas de promoción pública.

Construcción de de promoción pública. Destino: Alquiler social enfocado exclusivamente en colectivos vulnerables .

Alquiler social enfocado exclusivamente en . Innovación: Se utilizarán sistemas de construcción industrializada, lo que garantiza plazos más cortos, mayor eficiencia energética y una reducción significativa de residuos en obra.

Estabilidad presupuestaria y consenso

Es importante destacar que esta decisión no supone un incremento del gasto total del programa FEDER, que se mantiene en 25.880.224 €, sino una redistribución inteligente de los recursos existentes para adaptarlos a las prioridades detectadas a finales de 2025.

La propuesta cuenta con el respaldo del Comité de Seguimiento, donde participan sindicatos, empresarios y las administraciones local y estatal, asegurando un amplio consenso social para este giro hacia las políticas de vivienda pública.