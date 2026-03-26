La organización médica busca garantizar un desarrollo ordenado de los paros previstos para abril y normalizar la interlocución institucional ante la falta de comunicación actual.

El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha mantenido este 25 de marzo una reunión clave con el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. El encuentro, que supone una primera toma de contacto tras la solicitud de la organización, ha contado con la presencia de la cúpula del sindicato, encabezada por su presidente, Enrique Roviralta, junto al secretario general Abdelgani El Amrani, el delegado Hassan Benis y el asesor jurídico José Vázquez.

El objetivo central de la cita ha sido poner sobre la mesa la necesidad de rebajar la tensión y asegurar que el conflicto laboral se desarrolle dentro de los cauces de normalidad democrática.

Balance de incidentes y próximas movilizaciones

Durante la reunión, el SMC ha trasladado formalmente los incidentes registrados en la última jornada de huelga de la semana pasada. Esta comunicación busca prevenir situaciones similares en las próximas convocatorias, que ya están fijadas para finales de abril dentro del calendario de movilizaciones a nivel nacional.

El sindicato insiste en que estas jornadas de paro deben contar con las garantías necesarias tanto para los profesionales como para el funcionamiento del sistema.

Exigencia de interlocución con INGESA

Uno de los puntos más críticos tratados ha sido la actual ruptura de relaciones con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). El SMC ha denunciado que los canales de comunicación con los gestores sanitarios son, a día de hoy, «inexistentes».

La organización recuerda que restablecer este diálogo no es solo una cuestión de voluntad política, sino una exigencia legal y una herramienta crítica para no comprometer la atención a los pacientes. Por su parte, el delegado del Gobierno ha mostrado su disposición a mediar y favorecer vías de entendimiento entre ambas partes.