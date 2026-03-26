La plataforma, creada por un experto en software, utiliza datos en tiempo real y participación ciudadana para anticipar esperas de hasta diez horas en el paso fronterizo.

Tecnología al servicio del ciudadano

Cruzar la frontera del Tarajal entre Ceuta y Marruecos ha sido, históricamente, una moneda al aire marcada por esperas impredecibles. Para solucionar este «problema real», el diseñador de software e investigador en IA, Bilal, lanzó en febrero de 2025 Qantara, una web app que actualmente se encuentra en fase de prueba y que ya cosecha un éxito rotundo entre los residentes de ambos lados.

La herramienta no solo muestra el estado actual del tráfico, sino que utiliza algoritmos para que la inteligencia artificial aprenda los patrones de movimiento y ofrezca predicciones con una antelación de hasta dos horas.

Cómo funciona el semáforo inteligente

El sistema es intuitivo y se basa en un mapa interactivo con un código de colores que ayuda al usuario a decidir si es el momento adecuado para salir de casa:

Verde: Tráfico fluido (espera de 30 a 60 minutos).

Tráfico fluido (espera de 30 a 60 minutos). Naranja: Tráfico moderado (entre 1 y 2 horas).

Tráfico moderado (entre 1 y 2 horas). Rojo: Atasco importante (de 2 a 4 horas o más).

Para garantizar la veracidad de la información y evitar manipulaciones, el sistema requiere la confirmación de varios viajeros antes de modificar el estado en el mapa. Además, la plataforma es totalmente gratuita, bilingüe (español y árabe) y no requiere descarga, ya que funciona directamente desde el navegador en la dirección elbadecostore.github.io/Qantara .

Un éxito de participación comunitaria

En la última semana, Qantara ha registrado cifras impresionantes: 110.100 visitas y más de 11.000 usuarios únicos. Esta comunidad crece gracias al reporte activo de los propios viajeros en grupos de WhatsApp y Facebook, nutriendo a la IA con datos frescos de lo que ocurre en el terreno, especialmente ahora que las obras en el lado marroquí complican la fluidez.

Aunque el proyecto ha sido financiado personalmente por su creador, Bilal ya ha iniciado contactos con el Gobierno de Ceuta y autoridades marroquíes. Su visión es que una colaboración oficial convierta a Qantara en una infraestructura digital esencial, con planes de expandir el servicio a Melilla, Nador y las zonas de embolsamiento de vehículos.