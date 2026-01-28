La ciudad autónoma de Ceuta cuenta hoy con varias farmacias de guardia operativas para garantizar la atención farmacéutica a la ciudadanía, asegurando el acceso a medicamentos y asesoramiento profesional tanto en horario diurno como nocturno.

Farmacias en servicio

En la zona centro, la farmacia Díaz Segura es la encargada de prestar servicio durante la jornada de hoy, atendiendo a los vecinos que necesiten adquirir medicamentos o realizar consultas farmacéuticas.

Por su parte, en la zona de Campo Exterior, la farmacia Puya C.B. permanece disponible para cubrir las necesidades sanitarias de los residentes de esta área de la ciudad.

Asimismo, la farmacia Puya C.B. asume el turno de noche, garantizando la atención farmacéutica durante las horas nocturnas y de madrugada, un servicio esencial para situaciones de urgencia fuera del horario habitual.

El sistema de farmacias de guardia en Ceuta permite mantener una cobertura sanitaria continua, facilitando que tanto residentes como visitantes puedan acceder a tratamientos y medicamentos esenciales en cualquier momento del día.