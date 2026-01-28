Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han coordinado este martes la evacuación urgente de un bebé desde Ceuta hasta Algeciras, después de que no se pudiera realizar el traslado en helicóptero debido a las fuertes rachas de viento provocadas por la borrasca Joseph.

Según informa El Faro de Ceuta, la ambulancia con el menor partió desde el Hospital Universitario de Loma Colmenar escoltada por una unidad de la Guardia Civil, dirigiéndose hasta el muelle de España, donde se encuentra la base de Salvamento Marítimo. Desde allí se organizó el embarque en una unidad marítima para proceder a su traslado al otro lado del Estrecho, con destino a un centro sanitario de Algeciras.

Fuentes sanitarias confirmaron que fue necesario activar con rapidez un operativo especial, dada la imposibilidad de utilizar el helicóptero sanitario, habitualmente empleado para este tipo de evacuaciones urgentes.

La operación se ha desarrollado en una jornada marcada por condiciones meteorológicas muy adversas. Durante el día se ordenó la suspensión de todo el tráfico marítimo y se cancelaron varios vuelos desde el Helipuerto de Ceuta. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) anunció a primera hora la cancelación de todas las salidas en las rutas Ceuta–Algeciras y Algeciras–Tánger Med, medidas que se mantendrán mientras persista el temporal, con el objetivo de garantizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones.

La situación meteorológica ha empeorado con el paso de las horas, al pasar el aviso de nivel amarillo a naranja. Esta circunstancia ha llevado también a la suspensión de las clases en los centros educativos y a que se recomiende a la población extremar las precauciones, evitando desplazamientos innecesarios ante el riesgo de caída de árboles y las intensas rachas de viento registradas, tal y como recoge El Faro de Ceuta.