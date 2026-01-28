El sindicato denuncia una insuficiencia de plantilla de hasta el 40 % en algunos centros a pocos días de las elecciones autonómicas

Comisiones Obreras (CCOO) ha alertado de que la falta de personal en Correos pone en riesgo la correcta tramitación y entrega del voto por correo de cara a las elecciones autonómicas de Aragón, previstas para el próximo 8 de febrero.

Según ha denunciado el sindicato, la empresa pública afronta el proceso electoral con una insuficiencia de plantilla cercana al 40 % en algunos centros de trabajo, una situación que, a su juicio, compromete la garantía del derecho al voto de la ciudadanía.

CCOO responsabiliza directamente al presidente de Correos, Pedro Saura, de aplicar una política de “contratación cero” que impide cubrir vacantes estructurales derivadas de jubilaciones, bajas médicas y permisos. Esta falta de reposición obliga a la plantilla activa a asumir una carga de trabajo que consideran inasumible.

En un comunicado, el sindicato señala que la situación es especialmente grave en Zaragoza, donde las unidades de reparto de San José, Torrero, La Paz, Las Fuentes y el centro acumulan desde el pasado mes de diciembre miles de envíos certificados y notificaciones pendientes de reparto.

La organización sindical advierte también de problemas similares en el medio rural. En localidades como Sos del Rey Católico, en la provincia de Zaragoza, el servicio electoral depende actualmente de un solo cartero cuando la plantilla habitual es de tres. En las provincias de Huesca y Teruel, añade, las carencias de personal son comparables y se ven agravadas por la dispersión poblacional.

Ante este escenario, CCOO exige refuerzos inmediatos tanto en el reparto como en las oficinas de Correos para garantizar que la ciudadanía aragonesa pueda ejercer su derecho al voto “con suficiencia y tranquilidad”, especialmente en una comunidad que cuenta con 209 municipios con menos de 100 habitantes.