El fichaje de José Campaña ha generado una enorme satisfacción en la AD Ceuta y su debut no ha hecho más que confirmar las expectativas. El centrocampista sevillano, con una dilatada trayectoria en la élite y experiencia internacional, ha caído de pie en el equipo caballa y ya empieza a marcar diferencias en el centro del campo.

El club supo aprovechar una oportunidad de mercado difícil de dejar pasar en un momento clave de la temporada. La lesión de Rubén Díez obligaba a buscar un perfil similar: un jugador con criterio, capaz de organizar el juego y convertir el balón en su principal argumento. Campaña encaja a la perfección en esa idea y su impacto ha sido inmediato.

En su primer partido oficial con el Ceuta, ante la Cultural Leonesa, fue titular y disputó 70 minutos dejando sensaciones muy positivas pese a llevar ocho meses sin competir. Se mostró físicamente entero, aportó calma y jerarquía en todo momento y demostró ser un futbolista claramente superior para la categoría. Completó 40 de 49 pases, 11 de ellos en el último tercio del campo, siendo una auténtica brújula para su equipo tanto en los momentos de dificultad como cuando el marcador era favorable.

Para redondear su actuación, Campaña firmó un gol espectacular con un zurdazo en carrera desde la frontal del área, culminando una noche redonda apenas una semana después de su llegada a Ceuta. Un estreno que invita al optimismo, aunque desde el club se mantiene la cautela lógica mientras el jugador continúa con su proceso de puesta a punto.

Tras el encuentro, José Juan Romero no ocultó su satisfacción: “Ya lo hemos visto. Ha entrenado solo seis días después de ocho meses sin competir. Lo conozco desde que empezó y ha venido con una actitud increíble, con ganas de jugar en este modelo. Ya es un futbolista determinante y viene para hacernos crecer”.

Por su parte, el propio Campaña se mostró muy contento con sus primeras sensaciones: “Me he sentido muy bien. El equipo hizo un gran partido, seguimos peleando pese al marcador y logramos los tres puntos. Aguanté hasta que me llegaron las fuerzas y estoy muy feliz por el gol y por la oportunidad. La afición aprieta mucho y eso ayuda. Ojalá este ambiente se mantenga”.

Con Campaña tomando galones en el centro del campo, el Ceuta gana calidad, poso y liderazgo en una fase clave de la temporada.