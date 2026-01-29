La rápida actuación de Lorena Becerra y el apoyo de su compañera Gema Segado fueron decisivos para rescatar al joven, exhausto tras cruzar a nado la frontera de Ceuta

Una trabajadora del equipo de playas de Servilimpce ha salvado la vida a un menor inmigrante que intentaba alcanzar la costa de Ceuta a nado en plena borrasca Kristin. Los hechos, adelantados por El Faro de Ceuta, ocurrieron a primera hora de la mañana de este miércoles en el entorno de la Almadraba y el Tarajal.

Según recoge este medio, la protagonista del rescate es Lorena Becerra, integrante del grupo ATP de playas de Servilimpce, quien no dudó en acudir en auxilio del joven al escuchar sus gritos de ayuda. “Ayúdame, no puedo salir”, imploraba el menor mientras luchaba contra un mar embravecido y sin apenas fuerzas.

La intervención se produjo alrededor de las 8:30 horas, cuando Lorena y su compañera Gema Segado divisaron desde la parte alta de la playa a una persona nadando con dificultad, pese a que tenían instrucciones de no acercarse a la orilla debido al fuerte temporal. Sin pensarlo, Lorena bajó corriendo hasta el agua.

Tal y como relata El Faro de Ceuta, la trabajadora se introdujo en el mar hasta que el agua le llegó a la cintura y logró tender la mano al menor, mientras Gema la sujetaba desde la orilla para formar una cadena humana que permitió sacar al joven del agua.

Una vez en el arenal, el menor rompió a llorar y se abrazó a Lorena. De inmediato, las trabajadoras le colocaron un chaquetón de la empresa para ayudarle a entrar en calor tras la peligrosa travesía.

El menor fue posteriormente trasladado a los recursos de la Ciudad, aunque Lorena desconoce su paradero actual. “Solo quiero saber cómo está”, afirma emocionada.

Desde El Faro de Ceuta se destaca la valentía y la rápida reacción de esta trabajadora de Servilimpce, cuya actuación ha sido determinante para evitar una nueva tragedia en la frontera sur. Un gesto humano y solidario que permitió salvar una vida en circunstancias extremas.