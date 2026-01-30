La ciudad mantiene activo el servicio de farmacias de guardia con el objetivo de garantizar la atención farmacéutica a la población durante toda la jornada. Este sistema permite a los ciudadanos acceder a medicamentos y asesoramiento profesional fuera del horario habitual de apertura.

Farmacias de guardia hoy en Ceuta

Zona Centro:

Farmacia Partida , que presta servicio en turno diurno para atender las necesidades farmacéuticas de los vecinos de esta zona.

, que presta servicio en turno diurno para atender las necesidades farmacéuticas de los vecinos de esta zona. Campo Exterior:

Farmacia Lobato , también en turno de día, facilitando el acceso a medicamentos y productos sanitarios esenciales.

, también en turno de día, facilitando el acceso a medicamentos y productos sanitarios esenciales. Turno de Noche:

Farmacia Puya C.B., encargada de la guardia nocturna, permaneciendo abierta durante la noche para atender urgencias farmacéuticas.

El sistema de guardias garantiza una cobertura continua en toda la ciudad, asegurando que la población cuente con atención farmacéutica tanto de día como de noche, especialmente en situaciones urgentes o fuera del horario comercial habitual.