El servicio de farmacias de guardia en Ceuta garantiza que, incluso en días y franjas con menos actividad, los vecinos puedan acceder a la atención farmacéutica cuando la necesitan. Según la información facilitada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, este lunes 6 de julio de 2026 se revisan los turnos disponibles por zonas.

Para evitar desplazamientos innecesarios, te detallamos a continuación cómo figura la guardia hoy en Ceuta por zonas. Ten en cuenta que, si no aparece ninguna farmacia registrada en una sección, significa que no consta guardia para ese ámbito en la información del Colegio para esta fecha.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada para este turno (24 horas) en la información correspondiente a hoy.

Si necesitas medicación, lo más recomendable es acudir con tu receta médica y, en caso de urgencia, preparar la documentación antes de salir. Tener la receta a mano ayuda a agilizar la atención, especialmente durante la noche, cuando la demanda puede ser más intensa.