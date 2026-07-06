Arranca el lunes 6 de julio de 2026 con un cielo que favorece la claridad mental y el orden: la jornada invita a decidir con criterio y a gestionar la energía sin dispersarse. En lo cotidiano, el énfasis está en lo práctico, pero con el matiz emocional de que una conversación bien elegida puede cambiar el día.
Las influencias de hoy se sienten especialmente en el equilibrio entre exigencia y descanso: si ajustas prioridades, mejoras tanto tu salud como tus relaciones y el rendimiento laboral. Aquí tienes las predicciones para cada signo del zodiaco.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Te toca poner ritmo al plan: con iniciativa, avanzas más de lo que parece. Tu carácter arranca, pero conviene templarlo con escucha.
- Color: Rojo vivo
- Amor: Impulsa el acercamiento con sinceridad
- Salud: Mantén hidratación y vigila el estrés
- Dinero: Buen momento para ordenar gastos
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La estabilidad te favorece: si te aferras a lo esencial, el día se vuelve más llevadero. Con calma, ganas terreno.
- Color: Verde esmeralda
- Amor: Suma detalles pequeños que reconfortan
- Salud: Revisa postura y descanso
- Dinero: Oportunidad de mejorar una compra
- Número de la suerte: 4
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La mente va rápido y el entorno responde: hoy conviene aprovechar la agilidad. Evita saltar de tema sin terminar lo importante.
- Color: Amarillo mostaza
- Amor: Conversación clave para reenganchar ilusión
- Salud: Atenúa pantallas y cuida la vista
- Dinero: Negocia con datos y plazos claros
- Número de la suerte: 12
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Hoy priman los sentimientos, pero también la responsabilidad: tu intuición guía. No cargues con todo; comparte el peso.
- Color: Plata suave
- Amor: Refuerza vínculos con gestos de cuidado
- Salud: Rituales de calma para dormir mejor
- Dinero: Revisa suscripciones y comisiones
- Número de la suerte: 3
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Tu energía pide protagonismo, pero el acierto está en hacerlo con elegancia. Si te muestras, te escuchan.
- Color: Dorado
- Amor: El humor abre puertas y acerca
- Salud: Protege garganta y realiza estiramientos
- Dinero: Cobro o avance económico cercano
- Número de la suerte: 9
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Ordenar es tu superpoder: una revisión a tiempo evita complicaciones. Hoy brillas cuando simplificas.
- Color: Azul profundo
- Amor: Habla con tacto; evita el exceso de análisis
- Salud: Atención al sistema digestivo
- Dinero: Planifica una meta de ahorro
- Número de la suerte: 2
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Buscas armonía y la encuentras si pones límites con educación. Tu capacidad para conciliar puede ser decisiva hoy.
- Color: Rosa empolvado
- Amor: Citas ligeras, conversación profunda
- Salud: Vigila tensión en hombros y cuello
- Dinero: Ajuste de presupuesto con buen criterio
- Número de la suerte: 6
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Tu intensidad se transforma en resultados si canalizas la energía. Hay conversaciones que te acercan a verdades necesarias.
- Color: Negro granate
- Amor: Honestidad que fortalece la confianza
- Salud: Cuidado con excesos y descanso irregular
- Dinero: Buen momento para decidir sin miedo
- Número de la suerte: 15
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
El día empuja hacia planes con sentido: aprende, muévete y no te quedes quieto. Tu optimismo contagia, pero mide impulsos.
- Color: Azul cielo
- Amor: La complicidad crece con una propuesta
- Salud: Rutina de movimiento y estiramientos
- Dinero: Evalúa una inversión antes de firmar
- Número de la suerte: 11
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Hoy toca avanzar con método: el esfuerzo se nota y te posiciona. No todo depende de ti, pero sí tu constancia.
- Color: Carbón
- Amor: Actitud firme, cariño en silencio
- Salud: Cuida espalda y controla el ritmo
- Dinero: Progreso con tareas bien definidas
- Número de la suerte: 8
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Tu originalidad marca el rumbo: hay una idea que puede funcionar mejor de lo esperado. Mantén el foco para que no se diluya.
- Color: Turquesa
- Amor: Sorprende con una iniciativa moderna
- Salud: Ordena horarios para regular energía
- Dinero: Posibles ingresos por vías alternativas
- Número de la suerte: 5
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Hoy el corazón escucha y la intuición orienta: aprovecha para reparar o aclarar. Tu sensibilidad es una ventaja si la cuidas.
- Color: Lila
- Amor: Reconecta con empatía y paciencia
- Salud: Atención a la carga emocional
- Dinero: Evita decisiones rápidas; compara opciones
- Número de la suerte: 10
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Consejo astral para hoy
El lunes pide una sola prioridad clara: elige una acción que mejore tu salud, proteja una relación o impulse tu trabajo. Si alternas enfoque y descanso, el día se vuelve más fácil y productivo para todos los signos del zodiaco.