Arranca el lunes 6 de julio de 2026 con un cielo que favorece la claridad mental y el orden: la jornada invita a decidir con criterio y a gestionar la energía sin dispersarse. En lo cotidiano, el énfasis está en lo práctico, pero con el matiz emocional de que una conversación bien elegida puede cambiar el día.

Las influencias de hoy se sienten especialmente en el equilibrio entre exigencia y descanso: si ajustas prioridades, mejoras tanto tu salud como tus relaciones y el rendimiento laboral. Aquí tienes las predicciones para cada signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Te toca poner ritmo al plan: con iniciativa, avanzas más de lo que parece. Tu carácter arranca, pero conviene templarlo con escucha.

Color: Rojo vivo

Amor: Impulsa el acercamiento con sinceridad

Salud: Mantén hidratación y vigila el estrés

Dinero: Buen momento para ordenar gastos

Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad te favorece: si te aferras a lo esencial, el día se vuelve más llevadero. Con calma, ganas terreno.

Color: Verde esmeralda

Amor: Suma detalles pequeños que reconfortan

Salud: Revisa postura y descanso

Dinero: Oportunidad de mejorar una compra

Número de la suerte: 4

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La mente va rápido y el entorno responde: hoy conviene aprovechar la agilidad. Evita saltar de tema sin terminar lo importante.

Color: Amarillo mostaza

Amor: Conversación clave para reenganchar ilusión

Salud: Atenúa pantallas y cuida la vista

Dinero: Negocia con datos y plazos claros

Número de la suerte: 12

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Hoy priman los sentimientos, pero también la responsabilidad: tu intuición guía. No cargues con todo; comparte el peso.

Color: Plata suave

Amor: Refuerza vínculos con gestos de cuidado

Salud: Rituales de calma para dormir mejor

Dinero: Revisa suscripciones y comisiones

Número de la suerte: 3

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu energía pide protagonismo, pero el acierto está en hacerlo con elegancia. Si te muestras, te escuchan.

Color: Dorado

Amor: El humor abre puertas y acerca

Salud: Protege garganta y realiza estiramientos

Dinero: Cobro o avance económico cercano

Número de la suerte: 9

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Ordenar es tu superpoder: una revisión a tiempo evita complicaciones. Hoy brillas cuando simplificas.

Color: Azul profundo

Amor: Habla con tacto; evita el exceso de análisis

Salud: Atención al sistema digestivo

Dinero: Planifica una meta de ahorro

Número de la suerte: 2

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Buscas armonía y la encuentras si pones límites con educación. Tu capacidad para conciliar puede ser decisiva hoy.

Color: Rosa empolvado

Amor: Citas ligeras, conversación profunda

Salud: Vigila tensión en hombros y cuello

Dinero: Ajuste de presupuesto con buen criterio

Número de la suerte: 6

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intensidad se transforma en resultados si canalizas la energía. Hay conversaciones que te acercan a verdades necesarias.

Color: Negro granate

Amor: Honestidad que fortalece la confianza

Salud: Cuidado con excesos y descanso irregular

Dinero: Buen momento para decidir sin miedo

Número de la suerte: 15

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El día empuja hacia planes con sentido: aprende, muévete y no te quedes quieto. Tu optimismo contagia, pero mide impulsos.

Color: Azul cielo

Amor: La complicidad crece con una propuesta

Salud: Rutina de movimiento y estiramientos

Dinero: Evalúa una inversión antes de firmar

Número de la suerte: 11

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Hoy toca avanzar con método: el esfuerzo se nota y te posiciona. No todo depende de ti, pero sí tu constancia.

Color: Carbón

Amor: Actitud firme, cariño en silencio

Salud: Cuida espalda y controla el ritmo

Dinero: Progreso con tareas bien definidas

Número de la suerte: 8

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu originalidad marca el rumbo: hay una idea que puede funcionar mejor de lo esperado. Mantén el foco para que no se diluya.

Color: Turquesa

Amor: Sorprende con una iniciativa moderna

Salud: Ordena horarios para regular energía

Dinero: Posibles ingresos por vías alternativas

Número de la suerte: 5

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Hoy el corazón escucha y la intuición orienta: aprovecha para reparar o aclarar. Tu sensibilidad es una ventaja si la cuidas.

Color: Lila

Amor: Reconecta con empatía y paciencia

Salud: Atención a la carga emocional

Dinero: Evita decisiones rápidas; compara opciones

Número de la suerte: 10

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Consejo astral para hoy

El lunes pide una sola prioridad clara: elige una acción que mejore tu salud, proteja una relación o impulse tu trabajo. Si alternas enfoque y descanso, el día se vuelve más fácil y productivo para todos los signos del zodiaco.