Ceuta mantiene activo hoy el servicio de farmacias de guardia para asegurar la atención sanitaria a la ciudadanía durante toda la jornada, tanto en horario diurno como nocturno.

En la zona Centro, la farmacia de guardia es ZURITA C.B., que atenderá las necesidades farmacéuticas de los vecinos durante el día. Por su parte, el servicio en Campo Exterior estará cubierto por PUYA C.B., facilitando el acceso a medicamentos y asesoramiento profesional en esta área de la ciudad.

Asimismo, PUYA C.B. será la encargada del turno de noche, garantizando la continuidad del servicio farmacéutico fuera del horario habitual y durante la madrugada.

Este sistema de guardias permite que la población pueda acceder a los medicamentos y servicios esenciales en cualquier momento del día, reforzando la atención sanitaria en la ciudad.