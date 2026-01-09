La Supercopa de España 2026 ya tiene finalistas. FC Barcelona y Real Madrid se medirán en un nuevo Clásico tras superar con autoridad sus respectivas semifinales disputadas en Arabia Saudí. El conjunto dirigido por Hansi Flick goleó al Athletic Club en la primera eliminatoria, mientras que el equipo de Xabi Alonso se impuso al Atlético de Madrid en un vibrante derbi.

Será la séptima edición del torneo desde que se instauró el formato de semifinales y final, y el Barça llega con el cartel de vigente campeón y como el club más laureado de la competición, con 15 títulos en su palmarés. Los azulgranas, además, afrontan la cita en un gran momento de forma: líderes de LaLiga y con una racha de nueve victorias consecutivas entre todas las competiciones.

El Real Madrid, por su parte, buscará revancha tras caer en la final del año pasado y tratará de levantar su primer título bajo la dirección de Xabi Alonso. El duelo supondrá el segundo Clásico de la temporada 2025/26, con un trofeo en juego y un escenario ya habitual para ambos equipos: el desierto saudí.

Fecha, horario y dónde ver la final de la Supercopa

La gran final de la Supercopa de España se disputará este domingo 11 de enero de 2026 en el Estadio King Abdullah Sport City de Yeda. El partido comenzará a las 20:00 horas (hora peninsular española) y decidirá al primer campeón oficial de la temporada.

El encuentro podrá verse en directo y en exclusiva a través de Movistar Plus+.

Todo está preparado para una nueva edición del Clásico que decidirá la Supercopa y marcará el inicio del curso futbolístico con un título en juego.