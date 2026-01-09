Un hombre ha sido condenado a nueve meses de prisión y al pago de una multa de 210 euros por un delito contra la salud pública tras intentar introducir hachís en el Centro Penitenciario de Mendizábal, según informa El Faro de Ceuta.

La sentencia fue dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta después de que el acusado, que compareció por videoconferencia desde Holanda, reconociera los hechos y aceptara la pena impuesta. Debido a sus antecedentes penales, el tribunal rechazó la suspensión de la condena y le concedió un plazo de 10 días para ingresar voluntariamente en prisión.

Los hechos se remontan al 17 de mayo de 2023, cuando el condenado acudió al departamento de Comunicaciones y Paquetes del centro penitenciario para entregar un paquete destinado a otro interno. Durante la inspección rutinaria, los funcionarios localizaron tres trozos de hachís ocultos en el dobladillo de una bolsa.

El análisis posterior determinó que la sustancia intervenida tenía un peso neto de 31,3 gramos, con un índice de THC del 28,96% y un valor estimado en el mercado de 210,65 euros. Según recoge El Faro de Ceuta, la droga estaba destinada a su venta o reparto entre otros internos, de mutuo acuerdo entre los implicados.

El condenado contaba con antecedentes penales computables por delitos de tráfico de drogas, incluyendo penas previas de hasta dos años de prisión, circunstancia que ha sido determinante para agravar la condena actual.