Vox Ceuta ha cargado duramente contra el Partido Popular tras el anuncio del Gobierno local de sus ejes de actuación para 2026, denunciando lo que considera una nueva “operación de propaganda” basada en promesas incumplidas y en la apropiación de propuestas defendidas previamente por la formación liderada por Juan Sergio Redondo.

Según Vox, la denominada “hoja de ruta 2026” presentada por el Ejecutivo ceutí llega “tarde”, tiene un claro “tinte electoralista” y repite compromisos que ya fueron anunciados en el pasado sin llegar a materializarse. “Es un catálogo de titulares y buenas intenciones que amenaza con quedarse, una vez más, en papel mojado”, advierten.

Promesas repetidas y falta de ejecución

Desde la formación subrayan que el PP “lleva años aplicando el mismo patrón”: presentar planes estratégicos, anunciar ejes de actuación y reiterar compromisos que, según denuncian, nunca se ejecutan. En este sentido, Vox afirma que la ciudadanía está “cansada de escuchar los mismos anuncios mientras los problemas estructurales de Ceuta siguen sin resolverse”.

Para Vox, el interés del Partido Popular por las cuestiones urgentes de la ciudad se reactiva únicamente cuando se aproxima el momento de rendir cuentas ante los votantes.

Coincidencia con propuestas de Vox

Uno de los aspectos que Vox considera más grave es que buena parte de las medidas ahora anunciadas por el PP coinciden con iniciativas que la formación ha defendido a lo largo de la legislatura. Empleo, vivienda, control del gasto, prioridades sociales o una gestión basada en resultados son, según Vox, propuestas que el PP rechazó anteriormente “por sectarismo y cálculo partidista”.

El presidente de Vox Ceuta, Juan Sergio Redondo, critica que ahora los populares “pretendan apropiarse de lo que negaron, maquillarlo y presentarlo como propio”, calificando esta actitud como “el colmo del cinismo”.

Denuncia de exclusión política

Redondo también reprocha al PP que, pese a hablar de diálogo, mantenga lo que considera un “veto político” a Vox, excluyendo del debate institucional a una parte relevante del electorado ceutí. A su juicio, esta actitud no responde a una voluntad de consenso, sino a “miedo y desprecio por la pluralidad democrática”.

Rechazo a cualquier colaboración

Vox ha dejado claro que no contempla colaborar con un Partido Popular al que acusa de estar “entregado a intereses espurios” y de sostener la gobernabilidad de la ciudad mediante concesiones políticas. En este contexto, Redondo critica que el PP acepte, según afirma, presiones de formaciones tránsfugas para mantenerse en el poder.

Críticas al rumbo del PP en Ceuta

Para el líder de Vox Ceuta, el PP local afronta el final de una etapa política “sin ideas claras, sin pulso y sin un proyecto creíble”, tratando de prolongar un modelo que considera agotado. Además, advierte de que los cambios en el panorama político nacional tendrán efectos directos sobre la ciudad.

Vox reafirma su proyecto

Frente a este escenario, Vox asegura que continuará defendiendo su programa “sin renuncias ni componendas”, insistiendo en que Ceuta necesita “decisión, valentía, ejecución y un cambio profundo de rumbo”, y no más documentos estratégicos sin resultados tangibles.