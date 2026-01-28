El Real Madrid de Arbeloa visita Da Luz con el objetivo de sellar su pase directo a octavos, mientras que el Benfica de Mourinho se juega la supervivencia en Europa en esta última jornada de la liguilla.

Noche de emociones fuertes en Lisboa. Este miércoles 28 de enero, el Estadio Da Luz será el escenario de un duelo con aroma a grandes clásicos europeos: Benfica y Real Madrid se ven las caras en la octava y definitiva jornada de la fase de grupos de la Champions League.

El Real Madrid, actualmente tercer clasificado con 15 puntos, llega en una dinámica ascendente tras las goleadas al Mónaco y al Villarreal. A los de Álvaro Arbeloa les bastaría con un empate para asegurar su presencia entre los ocho primeros y evitar así la ronda de playoff, aunque viajan con la intención de sumar tres puntos que les permitan pelear por el liderato de la tabla general. Por su parte, el Benfica de José Mourinho llega al límite: situados en la 29ª posición, solo les vale la victoria para entrar en la zona de dieciseisavos y no quedar eliminados de la competición.

Horario: ¿A qué hora empieza el Benfica – Real Madrid?

El partido comenzará a las 21:00 horas (horario peninsular español) de hoy, miércoles 28 de enero de 2026.

Televisión: ¿Dónde ver el Benfica – Real Madrid en directo?

En España, el encuentro se podrá seguir en directo a través de:

• Movistar Plus+ (Dial 7): Canal principal que retransmitirá el choque entre portugueses y españoles.

• Online: Los abonados a la plataforma podrán verlo a través de la aplicación oficial de Movistar Plus+ en dispositivos móviles, tablets y Smart TV.

Las claves del partido: Altas y bajas

• Real Madrid: Arbeloa recupera a Tchouameni, una pieza vital ante la plaga de lesiones en defensa. Siguen fuera de combate pilares como Rüdiger, Militao, Mendy y Alexander-Arnold.

• Benfica: Mourinho no podrá contar con Bah ni Ríos en el centro del campo, lo que le obligará a buscar un esquema más conservador para frenar el caudal ofensivo blanco, que viene de marcar seis goles en su último partido europeo.

Este duelo supone también el reencuentro morboso de José Mourinho con su antiguo equipo, ahora en una situación crítica que pondrá a prueba la solidez del proyecto de Arbeloa en el banquillo merengue.